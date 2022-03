Ronn Moss, sui colleghi di Beautiful senza freni dice: “Non li ho più visti perchè …”

0 SHARES Condividi Tweet

Tutti conoscono Ron Moss, celebre volto di Beautiful che per molti anni ha interpretato l’indimenticabile Ridge Forrester. L’attore proprio oggi 4 marzo festeggia 70 anni, e in occasione di questo importantissimo evento ha rilasciato una lunga intervista al Corriere facendo delle importanti rivelazioni su quello che è il suo attuale rapporto con i colleghi conosciuti proprio sul set della celebre soap opera statunitense.

L’attore Ron Moss festeggia 70 anni

A tutti nel corso della propria vita sarà capitato almeno una volta di aver visto una puntata di Beautiful ovvero la celebre soap opera statunitense in onda in Italia dal lontano 1990. Tra gli attori protagonisti della soap opera vi troviamo proprio Ron Moss ovvero colui che per tanti anni, ed esattamente per 25 anni, ha prestato il suo volto all’amatissimo ed indimenticabile Ridge Forrester. L’attore in occasione del suo settantesimo compleanno ha rilasciato una lunga intervista al Corriere nel corso della quale ha rivelato di non aver più rapporti con nessuno dei colleghi che insieme a lui hanno fatto parte del cast di Beautiful. Una rivelazione molto particolare che ha tanto colpito, e sicuramente deluso, i fan della soap opera.

Le parole dell’attore sul rapporto con i colleghi del cast di Beautiful

“Sfortunatamente non ho più visto né più parlato con nessuno. Credo dipenda dal fatto che abbiamo tutti vite diverse ora. Mi mancano molte delle persone di Beautiful perché all’epoca eravamo davvero una grande famiglia. Ma la vita accade quando siamo impegnati a fare altri progetti“, queste esattamente le parole espresse da Ron Moss.

La rivelazione dell’attore su Beautiful: “Non ho più visto la soap”

Ron Moss ha poi continuato la sua lunga intervista rilasciata al Corriere affermando non solo di non aver più rapporti con i colleghi di Beautiful ma di non aver nemmeno più visto in televisione la soap opera che di fatto lo ha reso noto in tutto il mondo. “Non ho nemmeno più visto la soap: non guardo affatto la tv, in effetti”, queste le parole espresse da Moss. Oggi la vita del celebre attore è molto diversa ed infatti si divide tra musica e cinema. A breve uscirà un nuovo film intitolato “Viaggio a sorpresa” in cui Ron Moss reciterà al fianco dell’amatissimo e famosissimo attore italiano Lino Banfi. Ma non solo, presto sarà impegnato anche nella registrazione di un film western e poi ancora tornerà anche a fare musica esibendosi dal vivo insieme al suo gruppo.