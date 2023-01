Chiara Ferragni: “Il mio compenso di Sanremo in beneficenza”, le reazioni dei personaggi famosi

0 SHARES Condividi Tweet

Chiara Ferragni decide di devolvere l’intero compenso di Sanremo in beneficenza, ma scoppia la polemica. Dalla sua parte diversi vip.

Chiara Ferragni ancora una volta finisce al centro della bufera, questa volta per via delle sue dichiarazioni arrivate nelle scorse ore riguardo il compenso che percepirà per la sua partecipazione al Festival di Sanremo. Ebbene, l’imprenditrice digitale più famosa al mondo, in questi giorni ha rilasciato importanti dichiarazioni, scatenando la polemica, anche se sono stati in tanti a schierarsi comunque dalla sua parte. Ma facciamo un pò di chiarezza.

Chiara Ferragni al centro della polemica dopo le dichiarazioni sul compenso di Sanremo

Chiara Ferragni prenderà parte al prossimo Festival di Sanremo in qualità di co-conduttrice al fianco di Amadeus. Ebbene, nelle scorse ore la moglie di Fedez ha pubblicato delle Instagram stories, comunicando a tutti la sua decisione, ovvero quella di devolvere l’intero compenso di Sanremo 2023 a favore di un’associazione che si occupa di donne vittime di violenza. Dopo aver diffuso questa notizia, il marito Fedez, ha voluto far sapere di essere parecchio orgogliosa di lei. Dall’altra parte però, nei confronti della Ferragni sono arrivate una serie di critiche e polemiche, ma per quale motivo?

Compenso devoluto in beneficenza, Emilio Mola dalla parte di Chiara

Il primo a commentare queste dichiarazioni di Chiara, è stato il giornalista e scrittore Emilio Mola, il quale ha condiviso il video di Chiara ed ha espresso il suo parere. “La beneficenza si fa e non si dice. E chi lo ha deciso?”. Il giornalista non si sarebbe limitato a questo ma avrebbe aggiunto ancora “Mi chiedo come abbiamo fatto a farci convincere che questo pensiero sia quello corretto, a tal punto da farlo diventare una massima, una cosa ovvia, del tutto scontata”. Insomma, sembra che Mola abbia fatto intendere di essere dalla parte di Chiara. Ad ogni modo, lo stesso ha aggiunto che per lui non c’è assolutamente nulla di sbagliato nel non fare beneficenza, così come non è sbagliato farla. “L’unica cosa sbagliata, l’unica cosa di cui vergognarsi, dovrebbe essere rompere le palle a chi la beneficenza la fa. E raccontandola, prova a farla crescere, a sensibilizzare , a far parlare di un problema e a dare l’esempio. Se raccontare la beneficenza diventasse normale, cool e perfino contagioso e virale?“.

Anche Cesare Casiraghi dalla parte di Chiara

Dopo tutto questo giro di parole, il giornalista ha concluso dicendo che al beneficenza si fa e che se si vuole, si dice, senza nessun tipo di problema. Diversi i commenti arrivati sotto al post del giornalista, e tra questi non è passato inosservato proprio quello di Chiara Ferragni, il quale ha semplicemente lasciato un cuore, ovviamente per ringraziarlo del suo sostegno e del suo appoggio. Anche tanti altri si sono schierati dalla parte di Chiara. Anche Cesare Casiraghi ha voluto dare il suo appoggio a Chiara, dicendo che la beficenza è sempre positiva.