Fiorello chiede scusa per lo spoiler sulla gravidanza di Nina Zilli ma fa anche una battuta

Fiorello spoilera la gravidanza di Nina Zilli e Striscia la notizia interviene consegnando un tapiro d’oro.

Rosario Fiorello è uno degli showman più amati di tutti i tempi e su questo non c’è proprio alcun dubbio. Da diverse settimane è al timone del programma Viva Rai 2, che sta avendo un grandissimo successo. Ad ogni modo, sono diverse le gaffe che Fiorello in questi giorni sta commettendo, una più grave dell’altra. Nel corso di una puntata del suo programma andata in onda su Instagram, Fiorello ed il suo braccio destro Biggio hanno commesso un grave errore, mandando in onda il numero di telefono di Alessia Marcuzzi. E poi, a distanza di qualche altro giorno, un altro scivolone. Fiorello e Biggio avrebbero spoilerato la gravidanza di Nina Zilli che non l’ha presa proprio bene. Per questo Striscia la notizia ha voluto consegnare un tapiro allo showman siciliano.

Rosario Fiorello a Viva Rai 2 commette diverse gaffe

Rosario Fiorello, al timone del programma Viva Rai 2 da diverse settimane, in questi giorni sta commettendo diversi errori. Proprio qualche giorno fa, lo showman avrebbe spoilerato la gravidanza di Nina Zilli, la cantante che diventerà mamma all’età di 42 anni. Quest’ultima non aveva ancora diffuso la notizia, ma a farlo è stato proprio Fiorello che per questo ha ricevuto un tapiro d’oro da parte di Striscia la notizia. Era stata la stessa Nina a non prendere bene questa gaffe di Fiorello e pubblicare un post al veleno contro lo showman e contro Fabrizio Biggio.

Fiorello e Biggio spoilerano la gravidanza di Nina, lei non la prende bene

“Come ci si permette di dire una cosa simile al posto dei diretti interessati?”, questo aveva scritto la stessa Nina che sta per diventare mamma. “Avrei dovuto dirlo io a voi”, aveva detto ancora Nina. Valerio Staffelli ha così consegnato a Fiorello un tapiro nel corso della puntata andata in onda ieri venerdì 13 gennaio. Fiorello avrebbe comunque confessato di aver fatto delle gaffe imperdonabili, anche se in qualche modo ha fatto ricadere la colpa su Biggio.

Fiorello riceve il tapiro d’oro, poi si scusa

“Sapevo della gravidanza di Nina Zilli prima ancora che lei fosse effettivamente incinta perché me lo aveva detto Danti il giorno prima di metterla incinta. Ma non ho parlato. Poi è arrivato Fabrizio Biggio, il responsabile è lui. Scherzi a parte, ne approfittiamo per chiedere scusa a Nina”. Queste le parole di Fiorello.