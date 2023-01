Michelle Hunziker, senza mezzi termini svela il suo pensiero sulla paura di invecchiare

0 SHARES Condividi Tweet

Michelle Hunziker fa una riflessione sull’invecchiamento e dice di non aver paura. Ecco le parole della conduttrice svizzera.

Michelle Hunziker, la nota conduttrice svizzera è pronta a diventare nonna visto che la primogenita Aurora è in attesa del suo primo figlio. La conduttrice sembra che in queste ore su Instagram si sia lasciata andare ad uno sfogo piuttosto importante. La conduttrice avrebbe fatto una riflessione sulla vecchiaia e su quanto queste sia da sempre una delle paure più grandi delle donne, ma anche degli uomini.

Michelle Hunziker, riflessione sulla vecchiaia

E’ inevitabile il fatto che il passare del tempo lasci dei segni sulla nostra pelle, ma non solo, sul nostro corpo in generale. Ebbene, Michelle ha voluto parlare alle donne, alle sue amiche che la seguono sui social, sostenendo che non bisogna avere nessuna paura.”Un sacco di amici, quando ho fatto i 40anni, mi hanno detto: “Cambierà tutto, andrai in crisi, la vita cambia, non recupererai più come prima”, io ragazzi non riesco a viverla così perché sono troppo entusiasta della vita e non ho tempo di soffermarmi sul tempo che passa”. Questo quanto dichiarato da Michelle Hunziker in alcune Instagram Stories pubblicate nelle scorse ore.

La conduttrice non ha paura di invecchiare

Michelle, come già abbiamo anticipato, sta per diventare nonna a 45 anni ma ha voluto, alla luce di questo, fare questa riflessione sull’età che avanza e sui cambiamenti del corpo, facendo anche un vero e proprio inno alla vita. Secondo la Hunziker nessuno dovrebbe avere paura di invecchiare, ma bisogna semplicemente mettere in conto che il tempo passa e che questo lascia dei segni su ciascuno di noi. Michelle non ha paura di invecchiare.

Le parole della conduttrice svizzera

“Non è il tempo che passa, sono le cose che cambiano, cambia la visione del tempo che passa. Io non mi sento invecchiare. Mi sento cambiata, più saggia. Si acquistano un sacco di consapevolezze per cui è bello andare avanti con l’età, è una roba meravigliosa e bisogna solo chiedere di mantenere la salute, quella è la cosa più importante secondo me. Poi io mi sto avvicinando ai 46 anni e ci penso, penso a tutta quest’ansia che c’è di invecchiare e invece no, cerchiamo di viverla bene”. Con queste parole Michelle ha concluso il suo intervento.