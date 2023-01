The voice senior, la giuria massacrata dal web, cosa è accaduto

0 SHARES Condividi Tweet

A The Voice Senior arriva Clara Serina ma i giudici non si girano. Flop per la cantante di Lady Oscar, sul web monta la polemica.

Nella serata di ieri è andata in onda la prima puntata di The Voice Senior e sono stati diversi i momenti di grande emozione e di divertimento. Diversi i concorrenti che si sono esibiti sul palco del programma Rai condotto da Antonella Clerici. Tra tutti, anche Clara Serina, che non è proprio sconosciuta nel mondo della musica. Si tratta infatti della cantante de I cavalieri del Re, la voce di Lady Oscar ed anche altri cartoni animati di grande successo. Sembra che l’esibizione di Clara non abbia convinto i quattro giudici che non si sono girati, ignari del fatto che davanti a loro ci fosse proprio una professionista. Per questo motivo diverse sono state le critiche avanzate dal pubblico.

Nel corso della puntata di ieri di The Voice senior è accaduto un qualcosa che di certo ha lasciato di stucco i telespettatori a casa. Nella prima puntata delle Blind Audition di The Voice senior si è presentata Clara Serina, la cantante 72enne, voce della band I cavalieri del Re, il gruppo musicale tra i più conosciuti al mondo e specializzati in cartoni animati. Diverse le colonne sonore da loro siglate, come Lady OScar, Kimba, L’Uomo tigre, Lo specchio magico, La ballata di Fiorellino, Chappy, Devil Man e Ransie La Strega.

Ad ogni modo, a The voice senior la cantante non è riuscita a fare un buon risultato ed infatti i giudici non si sono praticamente girati. Quest’ultimi però, sono rimasti piuttosto male quando Antonella Clerici ha svelato l’identità della donna. Sui social molti telespettatori hanno criticato i giudici, sostenendo che abbiano commesso un errore.

C’è anche chi ha parlato di flop e qualcuno ha sostenuto che Clara abbia sbagliato a portare quel brano in gara, forse non proprio nelle sue corde. Purtroppo Clara ha sprecato la sua occasione almeno per quest’anno.