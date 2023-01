Lite Sgarbi-Morgan, lo scambio di battute è al veleno

0 SHARES Condividi Tweet

Lite e scambio di battute al veleno tra Sgarbi e Morgan. Cosa è accaduto tra i due? Ecco il botta e risposta.

Vittorio Sgarbi e Marco Castoldi, in arte Morgan, si sono resi protagonisti nelle ultime ore di una lite molto accesa di cui si sta tanto parlando. Nello specifico i due si sono resi protagonisti di un botta e risposta su una chat WhatsApp pubblicata poi sui social. Ma esattamente qual è stato il motivo del litigio e cosa si sono detti i due?

Lite tra Vittorio Sgarbi e Marco Castoldi

Tutti conoscono Vittorio Sgarbi e Marco Castoldi e tutti sanno quanto i due siano dotati di una personalità abbastanza forte. Sgarbi e Morgan nelle ultime ore si sono resi protagonisti di una dura Lite, di cui si sta tanto parlando in questi giorni. Nello specifico è stato diffuso un fuorionda davvero burrascoso, con tanti insulti e rimproveri tra i due come “Non hai cuore” e “Mi basta la testa”. Sono queste le frasi si sono sentite da questo fuorionda che ha visto come protagonisti Vittorio Sgarbi e Marco Castoldi, conosciuto semplicemente come Morgan. Questo scambio di battute è stato diffuso dalla chat Rinascimento Dissoluzione, che pare sia stata creata da Sgarbi e della quale Marco sembra esserne amministratore.

Ma per quale motivo i due hanno litigato?

Morgan avrebbe cancellato diversi nomi senza chiedere il parere di Sgarbi, perchè pare che queste persone non avessero interessi per il progetto sulla figura di Luigi Tenco. I due si sarebbero accusati a vicenda, si sarebbero scambiati accuse e controaccuse. Morgan a questo punto avrebbe pubblicato uno screenshot su un’altra chat creata sempre da lui. “Mistero della cultura”, si legge e poi “Non ti ho neanche pensato. Tu sei un topo”, avrebbe scritto Sgarbi a Morgan. La replica non è tardata ad arrivare, con il cantante che dice “Ti manca il cuore”, la controreplica “Mi basta la testa”. Morgan avrebbero però continuato dicendo “Mi dispiace pensavo fossi una persona degna. E’ una delusione immensa”.

Scambio di battute al veleno

Poi avrebbe continuato dicendo “I vili fanno così. Ridono degli altri quanto li invidiano”. Subito dopo queste parole, Sgarbi avrebbe replicato ancora dicendo “La mai non è una delusione perchè non mi sono illuso”. In questo screenshot si leggono ancora degli scambi di battute tra i due con il critico d’arte che dice “Non mi piace chi, dotato per mia generosità dei poteri di agire, cancella istericamente e caccia i miei ospiti da casa mia, per suo capriccio. Le azioni devono essere guidate dalla ragione, magari avendo ragione“. Dopo questo scambio al veleno, poi, Morgan avrebbe creato una nuova chat con un nome ovvero “Sgarbistan”.