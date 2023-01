Chanel Totti posta una foto con la sorella e scrive un messaggio che fa esplodere il web di like

0 SHARES Condividi Tweet

Chanel Totti nelle scorse ore ha condiviso su Instagram un post tramite il quale ha fatto vedere ai suoi followers quanto ama prendersi cura della sorella più piccola aiutandola anche a svolgere i compiti per casa.

Tutti conoscono Chanel Totti ovvero la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, e molti sono coloro che amano seguirla sui social. La giovane infatti è seguita da migliaia di followers che giorno dopo giorno intrattiene pubblicando diversi contenuti legati appunto alla sua quotidianità. A tal proposito è possibile dire che nelle scorse ore la secondogenita di casa Totti ha condiviso un particolare post legato alla sorellina più piccola ovvero Isabel. Ma esattamente di cosa stiamo parlando? Facciamo un po’ di chiarezza.

Chanel Totti molto seguita sui social

La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti ha portato sia loro ma anche i figli ad essere protagonisti del gossip. In particolar modo a far parlare spesso di sé è la secondogenita dell’ex coppia ovvero Chanel Totti che a differenza del fratello Cristian ama utilizzare i social e condividere con i suoi followers alcuni momenti della sua quotidianità. Proprio nelle scorse ore Chanel ha condiviso una particolare storia legata alla sorella minore Isabel con la quale è solita trascorrere gran parte del suo tempo. Chanel infatti dedica molto tempo alla piccola di casa.

Il post condiviso su Instagram

Nelle scorse ore Chanel ha condiviso una storia sul proprio profilo Instagram con lo sfondo di un libro. E al post in questione ha aggiunto poche parole ovvero “I miei pomeriggi con Isa”. Chanel ha quindi fatto vedere ai suoi followers di essere impegnata nell’accudire la sorella ed in modo particolare ad aiutarla a svolgere i compiti per casa. In diverse occasioni la giovane ha dimostrato di essere molto legata alla sorellina, e sicuramente questa è un’ulteriore prova del grande amore che le lega.

Chanel Totti criticata dagli haters

Se da una parte però sono molti coloro che amano seguire Chanel Totti e amano rivolgerle dei complimenti ecco che allo stesso tempo sono molti altri a non apprezzare in modo particolare la ragazza, e soprattutto il suo aspetto e il suo modo di comportarsi. In particolar modo nel corso degli ultimi mesi la secondogenita di casa Totti si è trovata a dover fare i conti con i commenti di alcuni utenti che l’hanno accusata di aver già fatto ricorso alla chirurgia estetica nonostante la giovanissima età. In particolar modo Chanel è stata accusata di essersi sottoposta a dei ritocchini al viso. Accuse queste alle quali la giovane non ha mai risposto direttamente preferendo quindi mantenere il silenzio.