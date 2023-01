I Righeira, dichiarazione che nessuno si aspettava: “Non ci sopportavamo”

0 SHARES Condividi Tweet

I Righeira, il grande successo poi l’arresto per droga. Separazione e lite, cosa è accaduto tra i due?

Conosciamo tutti i Righeira, ovvero il gruppo formato da Stefano RIghi e Stefano Rota, la coppia che ha firmato tantissimi successi e che ha dato vita a diversi tormentoni come Vamos a la Playa e poi ancora L’estate sta finendo. I due sono stati compagni di scuola, poi amici e colleghi per tanti anni, ma alla fine il loro rapporto si è incrinato. I due non si parlano più. Ma cosa è accaduto? A parlare adesso è stato Stefano Righi al Corriere della Sera. Ma cosa ha riferito?

I Righeira, il gruppo formato da Stefano Righi e Stefano Rota e il grande successo

I Righeira, il gruppo formato da Stefano Righi e Stefano Rota ha firmato tantissimi successi, poi improvvisamente il loro rapporto si è interrotto. Nel 1983 è arrivato il grande successo con Vamos a la playa e di questo e tanto altro ne ha parlato lo stesso Stefano al Corriere della sera. «Un successo che non ci siamo goduti. Anzi è stato psicologicamente devastante perché eravamo primi in classifica ma dovevamo stare in caserma. Io usavo le licenze per andare a fare le prime ospitate in tv. A metà estate con il pezzo in testa alla hit sbroccai e mi feci mandare alla neuro per prendere la classica convalescenza da crisi depressiva. Gli dissi che avevo bisogno di 20 giorni per preparare la finale del Festivalbar. Arrivò un capitano che mi fece un gran pippone sul fatto che il militare era una cosa seria. Però mi diede i 20 giorni. E ho capito che qualcosa era cambiato». Queste le parole dichiarate da Stefano Righi al Corriere della sera.

I grandi successi, le parole di Stefano Righi

Nel 1985 è poi arrivato un altro successo, ovvero la vittoria del Festivalbar con L’estate sta finendo e riguardo questa vittoria, Stefano ha ammesso di essere passato dal non avere una lira a prendere aerei e taxi senza pensarci, scegliendo alberghi di gran lusso sperperando anche del denaro. Poi il collasso, con l’arresto di Righi arrivato nel 1993, insieme ad altre 37 persone per spaccio. E’ rimasto in carcere per circa 5 mesi, salvo essere poi assolto.

Separazione definitiva dopo la lite

A tal riguardo ha poi ammesso «Fui messo in mezzo perché la solita notizia locale che avevano arrestato qualche pusher, con il mio nome diventava di rilievo nazionale. Mi crollò il mondo addosso, passai cinque mesi di merda in cui temevo mi potessero condannare. Vedevo tutto nero». E’ stato nel 2016 che è arrivata la separazione definitiva tra i due, complice anche una forte lite.