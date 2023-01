Maurizio Costanzo diretto su Tiberio Timperi che vuole lasciare Unomattina in famiglia: “Ho apprezzato la usa sincerità”

0 SHARES Condividi Tweet

Tiberio TImperi è pronto a lasciare Unomattina in famiglia? Da Diaco e Bella Mà, il conduttore ammette di stare pensando alla pensione.

Tiberio Timperi è un noto conduttore il quale è al timone della trasmissione Unomattina in famiglia da diversi anni ormai. Proprio nei giorni scorsi sembra che non siano passate inosservate le dichiarazioni del conduttore, rilasciate all’interno dello studio di Bella Mà, il programma di Pierluigi Diaco. Ma cosa ha riferito? A quanto pare Tiberio sta pensando alla pensione. Che abbia intenzione di lasciare il programma di Rai 1?

Tiberio Timperi sta pensando alla pensione?

Tiberio Timperi, il noto conduttore di Unomattina in famiglia in questi giorni è stato ospite nel programma Bella Mà di Pierluigi Diaco e sembra che abbia rilasciato delle importanti dichiarazioni. Ciò che si è intuito è che il conduttore abbia intenzione di andare in pensione. Nonostante ami tanto il suo lavoro che fa da anni con amore e passione, è vero anche che a quanto pare il conduttore abbia voglia di staccare e di godersi un pò la vita. Questa dichiarazione ha lasciato tutti senza parole.

Il commento di Maurizio Costanzo

A commentare queste dichiarazioni ci ha pensato Maurizio Costanzo, il quale cura una rubrica su Nuovo. Il giornalista però avrebbe pensa che Tiberio non lascerà il programma a breve. Insomma, il conduttore è pronto a lasciare Unomattina in famiglia, che conduce da diversi anni? Stando alle parole di Maurizio Costanzo non ci sarebbe al momento questa ipotesi.“Ho apprezzato la sincerità di Tiberio Timperi. Spero che resti al suo posto perché trovo che sia molto bravo, simpatico e, soprattutto, giovane”. Queste le parole dichiarate da Maurizio Costanzo, il quale pensa che nonostante il conduttore abbia 40 anni di contributi, così come ha ammesso, Timperi a 58 anni ha ancora forza, grinta e passione per andare avanti.

Le parole di Tiberio a Bella Mà

“Dopo tanti anni mi piacerebbe sperimentare qualcosa di diverso. Sono grato per la possibilità che mi viene data, ma vorrei cimentarmi in altre cose”. Questo del resto quanto ancora aggiunto da TIberio nel corso di un’intervista rilasciata a Pierluigi Diaco.