BellaMa, Tiberio Timperi gela Pierluigi Diaco: “Che decisione ho preso”, il pubblico resta senza parole

Tiberio Timperi ospite di Pierluigi Diaco nel programma BellaMa ha annunciato di essere pronto a lasciare il mondo della televisione per godersi la pensione.

Molti sono coloro che nella giornata di martedì 3 gennaio 2023 in occasione di un nuovo appuntamento con il programma BellaMa hanno avuto modo di assistere alla lunga intervista rilasciata a Pierluigi Diaco da parte di un famoso conduttore ovvero Tiberio Timperi. Intervista nel corso della quale quest’ultimo ha colto l’occasione per fare anche delle particolari rivelazioni sul suo futuro lavorativo.

Tiberio Timperi pronto a lasciare il mondo della televisione

Tiberio Timperi è un conduttore radiotelevisivo italiano ma anche un giornalista che grazie alla sua professionalità e simpatia nel corso degli anni è riuscito a farsi conoscere ed apprezzare dal pubblico. Lo stesso pubblico che potrebbe aver appreso con dispiacere la notizia di un possibile e imminente ritiro di Timperi dal mondo della televisione. Ad annunciarlo è stato proprio il giornalista nel corso dell’intervista rilasciata a BellaMa affermando “È tempo che me ne vada in pensione e che mi tolga dalle scatole”. Timperi ha infatti precisato che a marzo sono 40 anni di lavoro per cui se non cambia la legge potrebbe pensare di andare in pensione e allontanarsi dalla telecamera prima che sia proprio la telecamera ad allontanarsi da lui.

Le rivelazioni di Tiberio Timperi a BellaMa

Sempre nel corso della stesa intervista rilasciata a Pierluigi Diaco ecco che Tiberio Timperi ha poi rivelato di aver ricevuto in passato, da parte della Rai, una particolare proposta ovvero quella di ricoprire il ruolo di inviato all’interno di un noto reality show ovvero L’Isola dei Famosi. Timperi però in quel momento ha raccontato di aver detto di no perchè non si è sentito di rinunciare alla sua vita privata per un periodo di tempo molto lungo.

Il conduttore pronto per un nuovo programma prima della pensione

Tiberio Timperi ha parlato con molta sincerità della sua vita nella trasmissione condotta da Pierluigi Diaco. Ed infatti senza alcun problema ha rivelato di essere pronto a lasciare la televisione per godersi un po’ la vita, anche se ha voluto chiarire che tutti coloro che fanno un lavoro come il suo lo fanno prima di ogni cosa per passione e quindi per tale motivo non si può dire che abbiano davvero faticato. Ma prima di andare in pensione il conduttore ha rivelato di avere un desiderio che gli piacerebbe soddisfare. Quale? Cambiare programma. “Dopo tanti anni mi piacerebbe sperimentare qualcosa di diverso” ha affermato Timperi che ha però voluto chiarire di essere assolutamente grato per la possibilità che ancora oggi gli viene offerta.