Ore 14, Milo Infante fuori di sè e non si accorge di essere in onda, grande imbarazzo in studio

Milo Infante si lascia andare ad un duro sfogo e non si accorge di essere in onda. Ma cosa ha riferito?

Milo Infante è il conduttore di Ore 14, il programma che va in onda su Rai 2 tutti i giorni. Ebbene, nel corso della puntata di ieri mercoledì 4 gennaio sembra che il conduttore sia stato protagonista di una gaffe che non è di certo passata inosservata ai telespettatori italiani. Ma cosa è accaduto?

Milo Infante, il conduttore di Ore 14 protagonista di una gaffe

Milo Infante, il conduttore di Ore 14 nella giornata di ieri è stato uno dei protagonisti assoluti della puntata di Ore 14, il programma da lui condotto. Il conduttore si è reso protagonista di una gaffe. Sembra che Milo non avesse capito di essere in conda ed avrebbe parlato palesemente e senza freni, commentando la storia di violenza subita da un bambino di 4 anni in Sicilia, ed esattamente in provincia di Agrigento.

Il conduttore commenta un fatto di cronaca nera ma non si accorge di essere in diretta

Una volta iniziata la puntata, si è sentito il conduttore urlare e dire “L’hanno bruciato, seviziato questo è…”. Subito dopo aver pronunciato queste parole, poi, il conduttore avrebbe capito di essere in onda e così si sarebbe scusato con il suo pubblico.“Ah siamo in onda? Grazie per avercelo detto. Chiedo scusa ma non ci hanno segnalato che è partito il programma.” Il conduttore ha mostrato una certa enfasi per questa vicenda davvero terribile che ha colpito tutti quanti.

Le parole di Milo

Anche durante la diretta, Milo ha commentato questa notizia di cronaca nera che ha sconvolto tutto il paese.“Arrivano notizie che francamente per noi tutti diventa un peso dover raccontare, anche nei loro dettagli più forti. Perché ci fanno capire l’orrore degli esseri umani dove può arrivare”. Circa questa notizia di cronaca, non sappiamo molto al momento, se non che il bambino è stato seviziato con diverse cicche di sigarette spente sul suo corpo. Al momento, la Procura avrebbe indagato la madre ed il suo compagno. Il bambino sarebbe stato anche picchiato con un oggetto appuntito. Dopo essere stato trasportato presso l’ospedale di Catania, i medici lo hanno visitato a lungo, riscontrando delle lesioni gravi alle dita delle mani ed anche dei piedi.