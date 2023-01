Platinette svela un retroscena su “Da noi a ruota libera”: “L’ idea iniziale del programma era diversa”

0 SHARES Condividi Tweet

Mauro Coruzzi, o meglio Platinette che cura una rubrica su Dipiù, ha parlato di Francesca Fialdini ed il suo programma Da noi a ruota libera.

Platinette su Francesca Fialdini e Da noi a ruota libera

Platinette, il noto critico e opinionista della televisione italiana da diverso tempo cura una rubrica su DiPiù, dove in questi giorni ha parlato di del programma Da noi a ruota libera di Francesca Fialdini. Il noto opinionista ha parlato della conduttrice utilizzando delle bellissime parole per lei, sottolineando come sia riuscita a dare un tocco personale alla trasmissione.

Mauro Coruzzi, parole di elogio sulla conduttrice

“È riuscita a dare carattere e uno stile alle conversazioni, mantenendosi lontana dal gossip, privilegiando racconti e conversazioni per quanto possibile allegre e gioiose coadiuvata da piccoli giochini e quiz per fare ‘girare la ruota’ su temi ed argomenti a sorpresa“. Queste le parole dichiarate da Platinette nella rubrica da lui tenuta. “Il programma si conferma un punto saldo nel palinsesto della prima rete Rai, con uno share che raggiunge stabilmente il 16%. Ed anche nella stagione in corso la trasmissione conferma la sua vocazione a mettere al centro dell’attenzione personaggi famosi”. Queste ancora le parole di Platinette che ha parlato così del programma di Francesca sottolineando i grandi ascolti ottenuti, nonostante la concorrenza.

Cosa ha dichiarato Mauro Coruzzi

Ricordiamo che Francesca va in onda su Rai 1 nella stessa fascia oraria di Silvia Toffanin che nel frattempo va in onda su Canale 5.Secondo quanto riferito da Platinette, l’idea iniziale di questo programma era diverso. Si era pensato infatti di intervistare anche persone comuni, non note nel mondo dello spettacolo. Poi, per via della pandemia da Covid e delle restrizioni si è pensato di ospitare soltanto personaggi noti facendo delle interviste ancora più lunghe.