Maurizio Costanzo non usa mezzi termini su ciò che intende fare nel 2023

Maurizio Costanzo fa una precisazione sul suo stato di salute e svela gli obiettivi prefissati per questo 2023.

Maurizio Costanzo è uno dei conduttori e giornalisti più amati di sempre. In questi ultimi giorni, il popolare giornalista sembra sia tornato a parlare ed ha rilasciato una breve intervista al Magazine Nuovo svelando quelli che sono i suoi buoni propositi per il 2023. In questa circostanza, Maurizio ha svelato ai lettori del settimanale di Riccardo Signoretti quelli che sono i suoi buoni propositi per l’anno che ha appena iniziato. Ma cosa ha riferito nel dettaglio?

Maurizio Costanzo svela i buoni propositi prefissati per questo 2023

Maurizio Costanzo, il noto conduttore e giornalista nonché marito di Maria De Filippi nel corso di una intervista rilasciata al magazine Nuovo, pare che abbia svelato quelli che sono i suoi buoni propositi per il nuovo anno. Stando a quanto da lui riferito, sembra che ogni 31 dicembre, ha detto che il suo obiettivo per l’anno nuovo è quello di vivere, anche ha poi sottolineato che in questo caso, lui ha ben poco da decidere.

Le parole del marito di Maria De Filippi

“Ogni 31 dicembre mi dico sempre che il buon proposito è quello di vivere….Evidentemente non dipende soltanto da me, ma i buoni propositi spesso non dipendono solo da noi…”. Questo quanto dichiarato da Maurizio Costanzo che sempre durante l’intervista rilasciata a Nuovo, ha fatto intendere che tutte le persone che si prefiggono il suo stesso obiettivo per l’anno nuovo, fanno di tutto per poter restare in salute.

Cosa farà Maurizio per raggiungere i suoi obiettivi

“Se uno ha come buon proposito quello di vivere, vorrà dire che farà di tutto pur di mantenersi in salute…”, queste ancora le parole del conduttore e giornalista. Ma cosa farà il marito di Maria De Filippi per restare in salute? Sicuramente la prima cosa sarà lavorare senza strafare, il giusto quindi, anche perchè ha ormai una certa età e non è più giovanissimo. “Tenterò di lavorare quanto basta e non di più”, ha aggiunto poi il conduttore il quale ha aggiunto di essersi prefisso un altro obiettivo per questo 2023, ovvero comportarsi bene con gli altri.“In buona sostanza cercherò di comportarmi bene con gli altri per non avere rimorsi…”.