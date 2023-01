Tali e quali, Malgioglio cita Maria De Filippi ma Loretta Goggi lo fulmina, grande imbarazzo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Cristiano Malgioglio nel corso della puntata di Tali e quali cita Maria De Filippi, la concorrenza, e viene stroncato dalla Goggi.

Nella serata di sabato è andata in onda una nuova puntata di Tali e quali, il programma condotto da Carlo Conti che vede la partecipazione di Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio come giudici. La puntata è stata la seconda di questa edizione ed ha visto anche la partecipazione di un quarto giudice, ovvero Nino Frassica. Ebbene, ad un certo punto il noto paroliere siciliano sembra aver citato Maria De Filippi e Loretta lo avrebbe letteralmente fulminato. Ma per quale motivo? Facciamo un pò di chiarezza.

Tali e quali, Cristiano Malgioglio e l’imbarazzo in studio

Nel corso della puntata di Tali e quali andata in onda lo scorso sabato, vi sono vissuti dei momenti davvero molto emozionanti ed anche abbastanza divertenti. Cristiano Malgioglio avrebbe nominato la concorrenza ovvero Maria De Filippi, e Lorella lo avrebbe immediatamente ripreso. Subito è intervenuto anche Carlo Conti, che è molto amico di Maria ed ha tolto ogni tipo di imbarazzo.

Il paroliere stroncato dalla collega

Questo siparietto è quello che è andato in scena lo scorso 14 gennaio quando contemporaneamente su Canale 5 andava in onda una puntata di C’è posta per te. Malgioglio ad un certo punto avrebbe nominato proprio la De Filippi, ma è stato ripreso dalla collega Loretta Goggi che gli ha chiesto se fosse davvero necessario fare riferimento alla conduttrice, visto che a quanto pare la stessa cosa era accaduta la puntata precedente.

Malgioglio cita Maria De Filippi, ripreso dalla Goggi ma Conti risolve tutto

“Tanto è vero, cara Loretta, come tu ben sai la nostra grande Maria De Filippi se lo è preso per Amici”, queste le parole di Malgioglio parlando proprio di Michele Bravi, dopo l’imitazione avvenuta in studio.“Se non parli di Maria ti senti male”, avrebbe replicato la Goggi, parecchio imbarazzata. Malgioglio avrebbe replicato dicendo “Perché mi viene spontaneo, ragazzi. Ma è normale cari autori”. A risolvere un pò la questione, è intervenuto Carlo Conti che ha detto “Voglio mandare una lettera a C’è posta per te per prendere Malgioglio”.