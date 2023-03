Viva Rai 2, Fiorello non si nasconde: “Abbiamo fatto una figura tremenda”

0 SHARES Condividi Tweet

Viva Rai 2, Fiorello e Biggio commettono una gaffe davvero clamorosa durante la puntata di oggi. Ecco cosa è accaduto.

E’ andata in onda oggi una nuova puntata di Viva Rai 2 il programma condotto da Fiorello che sicuramente sta avendo un successo davvero strepitoso. Nuova settimana all’insegna del divertimento e delle risate grazie a questo programma che va in onda su Rai 2 e che piace tanto ai telespettatori.

Viva Rai 2, uno dei momenti più simpatici della puntata

Diversi gli spazi che sono stati inseriti all’interno di questa trasmissione che va avanti ormai da diverse settimane. Uno di questi, è quello che si è vissuto anche nella puntata di oggi, ovvero la telefonata ad un bambino a casa per farlo parlare con l’animale del giorno, di cui si è travestito Mauro Casciari. Il bambino in realtà pare sia sempre lo stesso, ma a cambiare è solo la città. Questo bambino racconta del lavoro illegale del suo papà.

Fiorello improvvisa e chiede al bambino della telefonata la capitale dell’India

Ad ogni modo, proprio nella puntata di oggi a cercare di smascherare il bambino è stato Fiorello, il quale improvvisando, gli avrebbe chiesto la capitale dell’India. Il bambino avrebbe risposto dicendo Bombay e il conduttore non ha potuto che applaudire e congratularsi per aver dato la giusta risposta. Biggio ha però fatto una precisazione, ovvero ha detto che adesso la città si chiama Mumbai. Ad ogni modo, entrambi hanno commesso una gaffe, visto che nessuna delle due città la capitale dell’India, che è invece Nuova Delhi.

Gaffe in studio, Fiorello e Biggio in imbarazzo

“Io direi di chiudere questa cosa. Abbiamo fatto una figura ragazzi”, queste le parole di Fiorello. Biggio invece, avrebbe risposto dicendo “Tremenda”. Mauro Casciari, vestito oggi da ranocchio, si sarebbe intromesso in questa conversazione, correggendo Fiorello e Biggio dicendo “Siamo sicuri che non sia Nuova Delhi?”. Insomma, una gaffe che di certo non è passata inosservata. A tal riguardo Fabrizio Biggio, con un pò di imbarazzo avrebbe detto “Chiudiamo, ci siamo impelagati”. Fiorello avrebbe cercato di dare la responsabilità a Biggio dicendo “E’ colpa tua, improvvisiamo, improvvisiamo e poi…”. Ciò nonostante, la puntata di Viva Rai 2 è stata davvero un grande successo come sempre.