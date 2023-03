Domenica in, cosa decide di fare in trasmissione per la prima volta Mara Venier per Maria De Filippi

0 SHARES Condividi Tweet

Mara Venier in diretta a Domenica in ha voluto rendere omaggio a Maria De Filippi, mandandole un grande abbraccio.

Nella giornata di ieri, domenica 5 marzo 2023 è andata in onda una nuova puntata di Domenica in e la conduttrice ad un certo punto ha voluto fare un omaggio ad una sua grande amica che sta affrontando un momento abbastanza difficile. Mara Venier, così, in diretta a Domenica in ha voluto salutare la sua grande amica e collega Maria De Filippi e lo ha fatto proprio ad inizio puntata. Un gesto davvero molto importante e commovente quello di Mara che di certo ha voluto ancora una volta sottolineare il rapporto così bello e speciale che ha con la sua collega che ha affrontato purtroppo la scomparsa del marito, Maurizio Costanzo.

Mara Venier a Domenica in fa un gesto inaspettato per la collega e la saluta

Mara Venier, da sempre molto amica di Maria De Filippi proprio in questo momento di grande difficoltà per lei ma soprattutto di forte dolore per la perdita del marito, ha voluto fare un gesto molto commovente. La conduttrice di Domenica in, ad inizio puntata nella giornata di ieri ha voluto farle un omaggio in diretta.

La conduttrice saluta Maria De Filippi

“Voglio mandare un saluto, un abbraccione forte forte alla mia dirimpettaia Maria De Filippi”. Queste le parole di Mara, consapevole che contemporaneamente su Canale 5 stava andando in onda una puntata di Amici. Ad ogni modo, è stato un gesto davvero molto carino quello di Mara che avrà sicuramente fatto piacere a Maria, così come a tutti i telespettatori in ascolto.

Maria torna al lavoro a distanza di una settimana dalla morte del marito

Maria intanto, dopo una pausa durata giusto una settimana è già tornata al lavoro. “Ricomincio a lavorare perchè così mi hanno insegnato“, ha detto Maria entrando in studio a distanza di una settimana dalla morte del marito avvenuta lo scorso 24 febbraio. Ovviamente dopo la sua entrata in studio ad Amici, ad accoglierla un pubblico impietrito che non ha urlato come al solito, ma ha soltanto applaudito la conduttrice, come a volerle dare solo un grande abbraccio.