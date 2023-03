Maria De Filippi torna in studio ad Amici, la reazione del pubblico

0 SHARES Condividi Tweet

Maria De Filippi dopo una settimana di stop dalla morte di Maurizio Costanzo è tornata al lavoro. Ecco come è stata accolta dal pubblico di Amici nella giornata di ieri.

Dopo la morte di Maurizio Costanzo avvenuta la scorsa settimana, venerdì 24 febbraio, Maria De Filippi è tornata già al lavoro dopo essersi presa giusto qualche giorno di stop. Proprio nella giornata di ieri sono riprese le registrazioni di Amici di Maria, anche se domani andrà in onda la puntata che è stata registrata il 23 febbraio. Ad ogni modo, è stato piuttosto sorprendente il modo in cui il pubblico ha accolto la conduttrice. Non ci sono state urla, nessun coro, solo un grandissimo applauso per Maria. Ecco nel dettaglio quanto è accaduto.

Maria De Filippi dopo la morte di Costanzo torna al lavoro, registrata la puntata di Amici

Come già anticipato, in seguito alla morte del marito, Maria De Filippi che sappiamo essere impegnata su diversi fronti al momento, è già tornata al lavoro. La conduttrice si è presa giusto qualche giorno di stop e già ieri, venerdì 3 marzo è tornata a registrare una nuova puntata di Amici. Stando a quanto riferito da alcune talpe presenti tra il pubblico, la produzione avrebbe chiesto a tutti di avere un certo tipo di comportamento per rispetto nei confronti della conduttrice.

Maria accolta con un grande applauso in studio, nessun coro e niente urla

Effettivamente, sin dall’ingresso in studio di Maria non ci sono stati i classici cori o le urla del pubblico, ma soltanto un grande applaudo per la conduttrice.“Abbiamo saputo che è stato chiesto espressamente al pubblico di non esultare all’ingresso di Maria, ma di applaudire soltanto”. Questo quanto riferito dalle talpe a Amici News e Gossip Tv. Sicuramente si è trattato di una richiesta più che legittima, visto che sicuramente cori e urla sarebbero state fuori luogo per la conduttrice che soltanto da una settimana ha perso suo marito.

Anticipazioni su quanto accaduto durante la registrazione

Ad ogni modo, sono state anche date delle anticipazioni su ciò che è accaduto e che dunque a breve vedremo in tv. Mattia sarebbe passato al serale, così come Samu, Federica e Alessio. Paky è stato invece eliminato dalla Celentano perchè quest’ultima ha preferito Samu, anche se alla fine ad accedere al serale è stato Alessio. Rudy Zerby ha invece eliminato Mezkal.