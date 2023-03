I soliti Ignoti, Amadeus resta di ghiaccio: “E’ stata minacciata?”

0 SHARES Condividi Tweet

Amadeus rimane completamente spiazzato dalla concorrente, nel corso della puntata di ieri de I soliti ignoti. Ecco quanto accaduto in studio.

Nella serata di ieri è andata in onda una nuova puntata de I soliti ignoti che è stata piuttosto particolare. Ad un certo punto, infatti, una concorrente avrebbe raccontato qualcosa di molto singolare e che di certo ha lasciato tutti senza parole. Il conduttore, Amadeus è dovuto intervenire, sempre con la sua solita ironia per cercare dir rimediare alla gaffe della donna. Ma cosa è accaduto nel dettaglio?

Soliti ignoti, una concorrente fa una gaffe e Amadeus interviene immediatamente

La puntata de I soliti ignoti di ieri, venerdì 3 marzo 2023, è stata piuttosto esilarante. Ad un certo punto della puntata, infatti, si è vissuto un momento piuttosto divertente. Il tutto è avvenuto nel momento in cui uno degli otto ignoti, ha mostrato la fotona, ovviamente dopo la richiesta fatta dai concorrenti. Sul maxischermo è apparsa questa fotona e si è visto la signora su una spiaggia. A quel punto Amadeus rivolgendosi all’ignoto, avrebbe chiesto “Dove si trovava?”. La donna ha risposto ” Al mare”.

Il conduttore con la sua solita ironia interviene dopo gaffe e fa sorridere tutti in studio

Amadeus non ha potuto che sorridere di fronte alla gaffe della donna, e ridendo le ha ribadito “Questo lo vedo, intendevo in che località”. Tante risate in studio tra il pubblico. A quel punto, la donna ha risposto dicendo “Ah, mi trovavo in Corsica”. Il conduttore, dopo la risposta dell’ignoto si è lasciato andare ad una battuta e con ironia avrebbe detto “Scusi, ma l’hanno minacciata, vietandole di dire dov’era?”. Una simpatica gag che di certo non è passata inosservata e che ha fatto divertire il pubblico in studio ma sicuramente anche quello a casa.

Altra simpatica gag a I soliti ignoti ieri venerdì 3 marzo

Nel corso della puntata, poi, Amadeus avrebbe anche fatto un’altra battuta divertente, dopo aver scoperto che uno degli ignoti si chiamava Amedeo. “Finalmente, non c’è mai nessuno qui che si chiama Amedeo”, ha detto il conduttore, anche in questo caso facendo sorridere tutti. Il programma di Amadeus che va in onda nella fascia pre-serale, è uno dei più amati e dei più seguiti dai telespettatori, con spicchi di ascolti davvero straordinari.