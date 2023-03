La vita in diretta, Matano si collega con The voice senior ma i coach non si presentano, il giornalista in grande imbarazzo

0 SHARES Condividi Tweet

Alberto Matano a La vita in diretta si collega con lo studio di The voice senior ma rimane spiazzato dall’assenza di due importanti coach. Cosa è accaduto?

Nel corso della puntata di ieri de La vita in diretta, il conduttore Alberto Matano ad un certo punto si è collegato con lo studio di The voice senior in vista della finale che è andata in onda poi in serata. Purtroppo però, si è verificato un piccolo imprevisto, ovvero due coach avrebbero disertato il collegamento con Matano. Ma di chi si tratta e per quale motivo i due coach non si sono presentati? Facciamo un pò di luce sull’accaduto.

La vita in diretta, Alberto Matano si collega con lo studio di The voice senior e rimane spiazzato

Alberto Matano, nella puntata di ieri de La vita in diretta, ad un certo punto ha lanciato il collegamento con lo studio di The voice senior, il programma condotto da Antonella Clerici, in vista della finale che sarebbe andata in onda da li a poche ore. Alberto pare volesse parlare con i coach, ovvero Gigi D’Alessio, Clementino, Loredana Bertè ed i Ricchi e Poveri. Ebbene, è stato proprio dopo qualche istante dal collegamento che il conduttore si è accorto che tra i coach ne mancavano proprio due e subito si sarebbe stranito.

Due coach disertano il collegamento, gli altri cercano di giustificare

A quel punto è intervenuto Gigi, dicendo “Loredana e Angela non ci sono, le abbiamo lasciate nei camerini”. Angelo Sotgiu e Clementino, invece, avrebbero fatto dell’ironia dicendo “Ci siamo quasi tutti”. Matano però, prendendo con ironia l’accaduto, avrebbe replicato dicendo “Giustamente ci sono solo i tre moschettieri”. A quel punto, Matano sarebbe partito con l’intervistare i tre coach, chiedendo quale fosse l’energia respirata in vista della finale. “Energia pazzesca”, è stata la risposta di D’Alessio.

Emozioni e sensazioni di Gigi e Clementino prima della finale

Parlando poi delle varie squadre e dei vincitori delle scorse edizioni, Clementino ha preso la parola dicendo la sua. “Visto che Loredana ha vinto, Gigi ha vinto, i Ricchi e Poveri sono arrivati quest’anno quindi dove vogliono andare? Spetta a me vincere in questa edizione!”. Parole profetiche quelle di Clementino, visto che a vincere ieri sera la finale di The voice senior è stata una donna appartenente al suo team, ovvero Maria Teresa Reale. “Ognuno di noi chiaramente tifa per il proprio team, ma tifiamo soprattutto per The Voice Senior, è il programma che deve vincere”, ha invece risposto Gigi.