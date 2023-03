Bella Mà, Pierluigi Diaco diretto con il suo pubblico: “Non lo dovete fare”

0 SHARES Condividi Tweet

Pierluigi Diaco a Bella Mà fa un annuncio molto importante. Le puntate dureranno meno, per qualche giorno. Ecco svelato il motivo.

Pierluigi Diaco nella giornata di ieri, ha fatto un importante annuncio a tutti i telespettatori di Bella Mà, il programma da lui condotto e che va in onda tutti i giorni su Rai 2. Il conduttore, che ha vissuto dei giorni davvero molto difficili per la morte di Maurizio Costanzo al quale pare fosse molto legato, nel corso della puntata di Bella Mà ha voluto comunicare ai suoi telespettatori che sono in arrivo dei cambiamenti di orario per il suo programma. Ma in che cosa consistono questi cambiamenti? Ecco le parole del conduttore.

Pierlugi Diaco a Bella Mà fa un importante annuncio

Pierluigi Diaco, nel corso della puntata di ieri di Bella Mà ha voluto fare un annuncio molto importante che di certo non ha fatto piacere ai suoi più fedeli telespettatori. Il conduttore, ha infatti spiegato che a partire dalla prossima settimana, e più nel dettaglio a partire da lunedì 6 marzo fino a venerdì 10 marzo, il programma andrà in onda solo un’ora e dunque dalle ore 16.15 fino alle 17.20. Le puntate non inizieranno quindi al solito orario.

Cambio di palinsesto Rai 2, la puntata di Bella Mà si riduce

Ma per quale motivo? Il cambiamento d’orario è stato necessario per lasciare spazio al ciclismo e dunque alla tappa ciclistica Tirreno-Adriatico. “Dureremo memo per un’intera settimana per lasciare spazio prima di noi al ciclismo. Non ci tradite e non prendete impegni”. Queste le parole del conduttore. Dunque, ricapitolando, un pò tutto il palinsesto di Rai 2 subirà dei cambiamenti la prossima settimana. Dal 6 al 10 marzo, la trasmissione di Diaco verrà trasmessa dalle ore 16.15 fino alle 17.20. Nella fascia oraria 15.25/ 16.15 sarà trasmessa la tappa ciclistica.

Ascolti in crescita per il programma di Diaco

Il conduttore, a quel punto, ha voluto dare anche qualche altra anticipazioni, dicendo che nelle prossime puntate ritroveremo Antonella Elia e di Adriana Volpe come opinioniste di un apposito spazio che è stato dedicato al Festival di Sanremo.Nonostante il conduttore negli ultimi tempi abbia letteralmente stravolto il programma, gli ascolti di Bella Mà sono stati davvero molto soddisfacenti. In queste ultime puntate gli ascolti sono stati in crescita con picchi dell’8% di share.