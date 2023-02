Bella Mà, Pierluigi Diaco sconvolto per la morte di Maurizio Costanzo dice: “Ecco cosa vedrete ora”

0 SHARES Condividi Tweet

Pierluigi Diaco, la dedica del conduttore a Maurizio Costanzo nel corso della puntata di Bella Mà, andata in onda ieri

Pierluigi Diaco nei giorni scorsi è apparso parecchio in difficoltà per via dell’improvvisa morte di Maurizio Costanzo. Il conduttore e giornalista è venuto a mancare nella giornata di venerdì 24 febbraio 2023, lasciando tutti senza parole. Non appena si è diffusa la notizia, sono stati in tanti a lasciare un commento o rivolgere una parola d’affetto e d’amore al compianto conduttore. Uno tra tutti, Pierluigi Diaco che era parecchio legato a Maurizio Costanzo.

Morte di Maurizio Costanzo, Pierluigi Diaco distrutto dal dolore

Proprio nella giornata di venerdì, quando è arrivata la notizia della morte di Costanzo, Diaco non è neppure riuscito ad andare in onda con il programma Bella Mà. Nella giornata di ieri, invece, proprio nel giorno del funerale di Costanzo, Diaco ha mandato in onda la puntata registrata, prorpio quella che sarebbe dovuta essere trasmessa lo scorso venerdì. Ad introdurre la puntata, un video in cui Diaco fa una dedica a Maurizio. “Il mio migliore amico, il mio alleato, il mio maestro, il mio papà, è stato tutto per me“. Queste le parole di Diaco che ha voluto dedicare la puntata a Maurizio Costanzo.

Le parole del conduttore in puntata a Bella Mà

“È un giorno triste. La morte di Maurizio è stata inaspettata. A lui sono stato legato da profondo affetto e da stima. Oggi è il giorno dell’ultimo saluto. Quella che vedrete tra poco è una puntata registrata la scorsa settimana, figlia anche di un’idea condivisa con Maurizio: intervistare Topo Gigio. Questa puntata è dedicata a Maurizio e al rapporto unico e indissolubile che ci unirà per tutta la vita”. Queste le parole del conduttore che proprio nella giornata di sabato si è recato alla camera ardente di Costanzo e non è proprio riuscito a trattenere le lacrime. “E’ un dolore indicibile, l’ho conosciuto che avevo 15 anni. Ha unito me e Alessio in matrimonio”.

Le parole del conduttore per Maurizio

Dopo essere stato raggiunto da TvBlog, Diaco ha detto di provare davvero tanto dolore, perchè Maurizio è stato sicuramente fondamentale per lui e nella sua vita. Nel corso della puntata di Domenica in, Pierluigi è intervenuto inviando un messaggio dedicato al suo grande amico Costanzo.” Sognavo di fare il suo mestiere con la sua stessa curiosità e con la sua costante, irrefrenabile passione. In lui ho trovato il papà che non ho mai avuto, il maestro più paziente e premuroso, l’amico e il confidente più spiritoso. Mi ha insegnato ad allenare la curiosità e la capacità di ascolto”.