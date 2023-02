Bella Mà non va in onda per la morte di Maurizio Costanzo, Pierluigi Diaco stravolto: “Ecco cosa voglio ora”

0 SHARES Condividi Tweet

Maurizio Costanzo è scomparso all’età di 84 anni nella giornata di ieri. La reazione di Pierluigi Diaco è stata piuttosto forte, il conduttore non va in onda con Bella Mà.

E’ venuto a mancare all’età di 84 anni Maurizio Costanzo, il grande giornalista e conduttore. La notizia è arrivata nella giornata di ieri, lasciando tutti completamente senza parole. In molti hanno voluto dare l’ultimo saluto al giornalista e conduttore, non soltanto amici e colleghi, ma anche tanti noti personaggi del mondo della televisione e della politica. Singolare però è stata la reazione di Pierluigi Diaco, il conduttore di Bella Mà, la trasmissione che proprio ieri non è andata in onda. E’ stato proprio il conduttore a decidere di non andare in onda con il suo programma, perchè sconvolto dalla notizia.

La notizia della morte di Maurizio Costanzo coglie tutti di sorpresa, l’Italia in lutto

Dopo la diffusione della notizia della morte di Maurizio Costanzo, arrivata come un fulmine a ciel sereno nella giornata di ieri, Pierluigi Diaco ha preso una decisione. Il conduttore di Bella Mà, infatti non è voluto andare in onda con il suo programma, e l’annuncio è stato dato da Milo Infante, che va in onda prima con Ore 14.

Commozione e sconforto per Pierluigi Diaco, il dolore del conduttore

Tanta commozione e sconforto per Pierluigi Diaco che era molto legato a Maurizio Costanzo. Pare che quest’ultimo fosse l’amico storico del conduttore di Bella Mà, il quale ha poi parlato e commentato la triste notizia. “E’ stato il mio migliore amico, complice, alleato”, è questo il messaggio di Diaco il quale ha aggiunto “Tutto. Non ho altro da dire. Sono dilaniato. Ho solo voglia di silenzio”. Insomma, tanta commozione per il conduttore che ha deciso di non andare in onda con il suo programma.

Diaco non va in onda con Bella Mà “Ho solo voglia di silenzio”

Al posto della solita puntata del programma di Diaco, alle 16.20 è stata mandata in onda l’intervista che lo stesso Pierluigi ha fatto a Costanzo per il programma di Rai 1 Io e te. La notizia della morte di Costanzo, ha davvero gettato tutti nello sconforto e sono tanti coloro che hanno voluto dargli l’ultimo saluto sui social.