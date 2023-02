Bella Mà, Pierluigi Diaco fa piangere una giovane concorrente che lascia lo studio

0 SHARES Condividi Tweet

Pierluigi Diaco nel corso dell’ultima puntata di Bella Mà fa piangere una giovane concorrente che lascia lo studio tra le lacrime. Ma cosa è accaduto.

Pierluigi Diaco, il conduttore di Bella Mà nella giornata di ieri venerdì 17 febbraio ha condotto una nuova puntata del suo programma pomeridiano e sembra che non siano mancate le sorprese. Ad un certo punto, il conduttore avrebbe fatto scoppiare a piangere una concorrente che ad un certo punto ha anche lasciato lo studio. Ma cosa è accaduto?

Bella Mà, il conduttore Pierluigi Diaco da scoppiare a piangere una giovane concorrente

Nel corso della puntata di ieri di Bella Mà, il programma condotto da Pierluigi Diaco è accaduto un pò di tutto. Pare che il conduttore abbia fatto piangere una giovane concorrente. Visto quanto accaduto nelle scorse settimane, siamo certi che starete pensando ad un altro episodio piuttosto spiacevole che ha visto protagonista ancora una volta il conduttore. Questa volta però, le cose non stanno così fortunatamente.

Nessun evento spiacevole, il conduttore saluta la giovane Chiara con parole dolci e affettuose

A fine puntata, Pierluigi infatti, su invito del Dottor Domenico Restuccia, ha salutato la giovane Chiara, una concorrente di Generazione Z, utilizzando nei suo i confronti delle bellissime parole di stima e di grande affetto. La giovane, pare che per motivi lavorativi dalla prossima settimana, per motivi lavorativi non potrà più prendere parte al programma di Diaco.“Noi siamo davvero una grande famiglia, al di là della retorica, ed oggi vogliamo salutare una ragazza meravigliosa, educatissima, piena di charme che da lunedì ci lascerà. Auguro a lei il meglio per il suo futuro professionale.” Queste le parole utilizzate dal conduttore per salutare la giovane ragazza che non è riuscita a trattenere le lacrime.

L’intervista a Rita Forte, poi l’imprevisto e le scuse del conduttore

Insomma, nessun evento spiacevole per il conduttore di Bella Mà questa volta.In puntata, ieri, il conduttore ha ospitato Rita Forte, la cantante che si è raccontata a 360° parlando della sua carriera e della sua vita privata. Ad un certo punto, però, il conduttore pare che si sia dovuto fermare per un attacco improvviso di tosse.“Mi scuso con il pubblico per i miei colpi di tosse che sono costanti ma sono dovuti ad un vizio che malgrado i miei impegni non sono riuscito a superare che è quello del (fumo) ma prima o poi… È un impegno che ho preso davanti le telecamere ma non lo riesco a mantenere questo impegno con me stesso facendo del male a me e a chi mi sta accanto ma imparerò anche questa lezione dalla vita.”