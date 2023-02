The voice senior, Antonella Clerici blocca le Blind Auditions e scoppia a piangere

0 SHARES Condividi Tweet

The voice senior, Antonella Clerici ad un certo punto della serata scoppia a piangere per Clementino. Ma cosa è accaduto?

Nella serata di ieri, venerdì 17 febbraio è andata in onda un’altra puntata di The Voice senior, la trasmissione condotta da Antonella Clerici che tanto piace ai telespettatori italiani. Ebbene, si è vissuto un momento davvero molto emozionante nel corso della quinta puntata, quella in cui si sono concluse le Blind Auditions. Proprio queste, nel corso della serata sono state interrotte per qualche minuto dalla conduttrice. Ma per quale motivo?

The Voice Senior, grande successo per la quinta serata

Ieri, venerdì 17 febbraio 2023 è andata in onda una nuova puntata di The voice senior, il programma condotto da Antonella Clerici che ha avuto un grandissimo successo. La puntata è stata come sempre ricca di grandi momenti di forte emozione ed uno di questi ha avuto come protagonisti Gigi D’Alessio e Clementino. Ad un certo punto, la conduttrice Antonella Clerici avrebbe interrotto le Blind Auditions per annunciare un duetto davvero molto particolare tra i due coach della trasmissione.

Gigi D’Alessio e Clementino protagonisti di un duetto emozionante

Gigi e Clementino, sono arrivati così al centro dello studio ed hanno duettato con un pezzo molto famoso di D’Alessio. Gigi al pianoforte ha iniziato a cantare Non dirgli mai, uno dei suoi brani che ha avuto un grande successo, poi ad un certo punto è intervenuto Clementino che cantando ha raccontato un pò della su avita. “Potevo diventare un grande chitarrista, ma che testa di… che sono stato. Se solo avessi dato retta ai miei, dal tempo che è passato ora avrei suonato con una sola mano”. Questo un tratto del brano cantato da Clementino sulla base di Non dirgli mai. Poi il rapper avrebbe aggiunto “Una tempesta di sole, dalla finestra della mia stanza guardavo una città depressa, volevo essere qualcuno.Di motivi familiari ce n’erano, fra un nonno camionista e l’altro falegname, il secondo mi ha regalato un po’ di umiltà, il primo ad essere guerriero e poter viaggiare”.

La conduttrice in lacrime per Clementino

Il rapper però avrebbe continuato a cantare dicendo ancora “Poi passano gli anni e i rimpianti non ti lasciano, sono serpenti a sonagli. Non è facile toccare la luce, nonostante l’energia che il sole produce”. Terminato il pezzo cantato da Clementino ha continuato Gigi con Non dirgli mani. E’ stato un momento davvero molto commovente per tutti, ma Antonella Clerici è proprio scoppiata a piangere. Anche gli altri coach si sono tanto commossi, a cominciare da Loredana Bertè a finire ad Angela dei Ricchi e Poveri.“Ma che idea meravigliosa! Mi avere fatto venire il groppone in gola, bravi!”, ha detto Antonella Clerici.