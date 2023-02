La vita in diretta, Alberto Matano riprende Nunzia De Girolamo “Siamo in diretta a chi scrivi?”, grande momento di imbarazzo

0 SHARES Condividi Tweet

Alberto Matano ha sorpreso la sua ospite con il cellulare in mano e la bacchetta in diretta. Simpatica gag tra il conduttore e Nunzia De Girolamo.

Alberto Matano ha condotto ieri l’ultima puntata della settimana del suo programma pomeridiano, La vita in diretta che come sempre ha avuto un grande seguito ed un grande successo. Ad ogni modo, è andata in scena una piccola gag in puntata che ha avuto come protagonista proprio lei, Nunzia De Girolamo che ad un certo punto è stata bacchettata dal conduttore. Ma per quale motivo? Cosa è accaduto? Facciamo un pò di chiarezza.

Alberto Matano a La vita in diretta riprende la sua ospite

Nel corso della puntata de La vita in diretta, la trasmissione condotta da Alberto Matano, andata in onda ieri venerdì 17 febbraio, il conduttore ha ospitato la conduttrice di Ciao Maschio, ovvero Nunzia De Girolamo. Ad un certo punto, il conduttore Alberto Matano sembra aver sorpreso la sua ospite con il cellulare in mano, intenta a scambiarsi dei messaggi con qualcuno in diretta tv. Anche i telespettatori a casa hanno visto che la conduttrice stesse digitando sul suo cellulare.

Il conduttore sorprese Nunzia De Girolamo con il telefono in mano in diretta

Alberto, durante la chiacchierata con Valeria Fabrizi, voltandosi ha sorpreso Nunzia con il telefono in mano ed ha deciso di non fare passato questo inosservato. Così, il conduttore ha subito ripreso la sua ospite, ovviamente in modo ironico e scherzoso. Alberto ha chiesto a Nunzia con chi stesse messaggiando, ma lei avrebbe risposto semplicemente dicendo “Mi scrivono”.

Simpatica gag tra il conduttore e l’ospite

“Ma a chi stai scrivendo mentre siamo in diretta?”, ha detto Matano rivolgendosi alla sua ospite. Quest’ultima, avrebbe subito posato il cellulare, scoppiando a ridere, poi però ha ripreso il telefono in mano dicendo al conduttore “Ti giuro, mi scrivono persone che ci stanno seguendo e commentano”. Matano però, sempre con ironia le avrebbe risposto “Ok, ci guardano ma tu rispondigli dopo” aggiungendo anche “Se usi il telefono in diretta, fai come Alba Parietti che sta sempre al cellulare invece di sentire quello che diciamo”. A quel punto, la conduttrice si sarebbe giustificata dicendo “Dai, tu stavi intervistando Valeria e io mi sono distratta un attimo“- Un siparietto piuttosto divertente insomma, quello tra la conduttrice ed il conduttore de La vita in diretta.