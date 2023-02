La vita in diretta, Antonella Clerici in grande imbarazzo e poi replica: “Non è così”

0 SHARES Condividi Tweet

Antonella Clerici in forte imbarazzo a La vita in diretta insieme ai coach. Ecco cosa è accaduto nello studio di Alberto Matano.

Antonella Clerici in attesa di tornare in tv con il suo programma The voice senior, nella giornata di ieri giovedì 16 febbraio è stata ospite nello studio di Alberto Matano seppur in collegamento. La conduttrice si trovava nello studio di The voice senior ed a sorpresa non è apparsa da sola ma insieme ai coach del programma, ovvero Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e i Ricchi e Poveri. Matano è stato davvero felice di vedere tutti i coach ed è stata per lui una sorpresa davvero inaspettata. Ma cosa è accaduto durante il collegamento?

Antonella Clerici ospite a La vita in diretta dallo studio di The voice senior

Con lei anche i coach del programma di Rai 1, Gigi D’Alessio le fa i complimenti

Tra tutti a prendere la parola è stato proprio lui, Gigi il quale ha ha voluto sicuramente ringraziare il pubblico che è affezionato al programma e poi avrebbe elogiato la conduttrice, definendola una regina”. Antonella avrebbe replicato dicendo “Ma no” e poi ha aggiunto “Siamo una bella squadra”. Gigi sarebbe andato avanti con le sue dichiarazioni, ringraziando il pubblico.“Nonostante il programma sia andato in onda a singhiozzi, perchè ci siamo fermati prima per la Shoah e poi per Sanremo, il pubblico ci ha sempre seguito”, queste ancora le parole di Gigi.

Gag simpatiche tra i coach, Matano divertito

Complimenti per la Clerici e per tutta la squadra, anche da parte di tutti i presenti in studio, come Fabio Canino. che ha confessato di aver seguito il programma e di essere rimasto piuttosto felice definendo “pazzesco” il casting formato. Poi ci sono state delle gag tra i vari coach, come Loredana che ad esempio ha fatto sapere che la sua squadra è la più forte, con Clementino che invece si è detto convinto che sarà la squadra a vincere quest’anno. “Sono tre anni che aspetto, sembro il collocamento”, la battuta di Clementino.