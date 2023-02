Alberto Matano diretto con Antonella Clerici e gli risponde immediatamente

0 SHARES Condividi Tweet

Alberto Matano ospita Antonella Clerici a La vita in diretta e le fa dei complimenti. Antonella replica e poi svelano un retroscena sul loro rapporto.

A La vita in diretta, il programma di Alberto Matano nel corso dell’ultima puntata è arrivata in collegamento Antonella Clerici, una delle conduttrici più amate di tutti i tempi, la quale al momento è al timone di ben due trasmissioni. Ieri, mercoledì 1 febbraio 2023, Alberto Matano ha condotto una nuova puntata del suo programma pomeridiano ed ha ospitato la sua collega per lanciare il programma The voice senior che sarebbe andato in onda la sera. Ad ogni modo, prima di parlare di The voice senior, il conduttore avrebbe sorpreso Antonella facendogli un complimento. Ma cosa avrà voluto dirle Matano?

La vita in diretta, Alberto Matano ospita in collegamento Antonella Clerici

A La vita in diretta, Alberto Matano nel corso dell’ultima puntata andata in onda ieri ha ospitato Antonella Clerici. La conduttrice sarebbe andata in onda la sera con il programma The voice senior. Prima però di parlare del programma che sarebbe dovuto andare in onda la sera, Matano ha voluto fare alla Clerici un complimento.

Il conduttore fa dei complimenti alla Clerici

“Ti voglio dire una cosa. Ogni giorno, quando apri la tua trasmissione a mezzogiorno, ti osservo. Hai sempre le parole giuste, sia di fronte ad un fatto drammatico che quando parli della bellezza della giornata. Riesci sempre ad entrare nelle case con un tocco giusto di intelligenza e proprio con le parole giuste”. Queste le parole del conduttore che ha aggiunto il fatto di ammirarla davvero tanto. La Clerici non ha potuto fare altro che ringraziare il collega per le belle parole espresse nei suoi confronti.

Il retroscena su Antonella e Matano

“Come sai, io sono molto naturale. Credo anche che un po’ della mia anima giornalista che è rimasta in me, mi aiuti spesso a trovare le parole più opportune pur facendo uno show”. Queste le parole di Antonella la quale ha ancora aggiunto “Anch’io ti seguo e so sempre cosa succede su Rai 1 a quest’ora”. I due avrebbero anche svelato un retroscena ai telespettatori, dicendo che spesso dopo la puntata i due si scambiano dei messaggi per commentare eventuali gaffe o uscite fuori luogo degli ospiti.