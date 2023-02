Bella Mà, Alba Parietti diretta Pierluigi Diaco: “Cosa mi hanno detto prima di venire in trasmissione da te”

0 SHARES Condividi Tweet

Alba Parietti con tono provocatorio a Pierluigi Diaco, a Bella Mà dice “Mi hanno detto che qui non si possono dire le parolacce”.

Si torna a parlare di Bella Mà, il programma di PIerluigi Diaco, il conduttore che è finito al centro delle critiche e delle polemiche proprio nei giorni scorsi. Come ben sappiamo, nel corso di qualche puntata fa, il conduttore avrebbe ripreso a malo modo una signora, colpevole di aver detto “Che pa***e che siete”. Diaco sarebbe andato su tutte le furie, sostenendo che nella sua trasmissione non si dicono le parolacce, ma ciò che ha fatto scoppiare il caos è stato il modo in cui il conduttore ha trattato l’anziana signora. Ebbene, nel corso dell’ultima puntata di Bella Mà, Diaco ha ospitato Alba Parietti la quale sicuramente ha fatto di tutto per provocare il conduttore. Ma cerchiamo di capire che cosa è accaduto.

Pierluigi Diaco a Bella Mà ospita Alba Parietti

Pierluigi Diaco, nel corso della puntata andata in onda ieri mercoledì 1 febbraio ha ospitato Alba Parietti. Quest’ultima la conosciamo bene per essere una delle showgirl più amate della televisione italiana. Ad ogni modo, prima di iniziare la sua intervista, la showgirl ha in qualche modo provocato il conduttore.“Mi hanno detto che qui non si possono dire le parolacce, io ne dico così tante nella vita”, avrebbe detto la Parietti con tono provocatorio.

La showgirl provoca il conduttore e chiede se potesse dire le parolacce

Il conduttore però, non si è fatto scrupoli nel risponderle, sostenendo che preferisce sicuramente che nei suoi programmi non si utilizzi un certo linguaggio, ma che questo sia elegante e pulito.“Io penso che sia sempre utilizzo, il modo e la maniera e da chi a fare la differenza”, avrebbe replicato ancora Alba. Insomma, uno scambio di battute tra i due che però è stato piuttosto pacato.

Il pensiero di Alba, il conduttore non replica

“Mi hanno avvisato mi hanno detto fai attenzione. Io ritengo che purtroppo ci sono persone che si possono permettere di dire una cosa considerata volgare, perché per il modo in cui lo dicono diventa allegra, mentre altri invece non possono perché sono di una volgarità spaventosa anche solo nel modo di porsi”, avrebbe replicato ancora la showgirl, chiedendo anche al conduttore che gli raccontasse cosa è accaduto nei giorni scorsi visto che non ha potuto seguire la puntata. Il conduttore non avrebbe raccontato effettivamente che cosa è accaduto.