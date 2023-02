Pierluigi Diaco nella bufera: “Mi hai massacrata, spero tu venga allontanato definitivamente dalla tv”

0 SHARES Condividi Tweet

Pierluigi Diaco, pesante attacco arrivato da parte di Veronica Satti. Ecco cosa ha riferito la figlia di Bobby Solo.

Pierluigi Diaco in questi giorni è stato parecchio sotto i riflettori, ma per quale motivo? Il conduttore di Bella Mà è stato pesantemente attaccato in questi giorni, dopo quanto accaduto in puntata. Il presentatore avrebbe infatti rimproverato in modo anche piuttosto duro una donna presente in studio e sarebbe scoppiato un vero e proprio caos. Il conduttore è finito al centro di una bufera e adesso ad attaccare il conduttore è stata anche l’ex concorrente del Gf Veronica Satti. Ma cosa ha riferito quest’ultima?

Veronica Satti contro Pierluigi Diaco il presentatore di Bella Mà

Veronica Satti, la figlia del noto Bobby Solo nelle scorse ore ha pubblicato una serie di Instagram stories, contro il conduttore di Bella Mà, Pierluigi Diaco.“Non capisco come Rai2 possa ancora darti un programma. Io so bene perché ti hanno mandato via da Sky, direi cosa grave, poi ti hanno escluso da Mediaset, avevi un altro programma in Rai e chissà perché ha chiuso, sei tante cose ma non un santo e lo sai.” Queste le parole di Veronica Satti che è apparsa un fiume in piena contro il conduttore. I due si conoscono molto bene, visto che hanno frequentato i salotti della D’Urso.

Caos intorno al conduttore di Bella Mà

Ad ogni modo, tra loro non sembra esserci un buon rapporto. La scrittrice ha attaccato in modo piuttosto pesante il presentatore, accusandolo di fare anche bullismo televisivo ed ha raccontato di aver pianto tante volte in camerino per colpa sua. Così, Veronica ha svelato un retroscena accaduto dietro le quinte a Mediaset.

Il duro attacco della scrittrice

“Hai fatto vessazioni morali e verbali a: Francesca De Andrè, Manuela Villa, Mercedesz Henger, a me in particolare. Mi avevi preso di mira eh! Ti piaceva? Mi hai massacrata con le tue parole al veleno anche quando da poco avevo avuto un esaurimento e iniziavo a manifestare disturbi alimentari per il dolore che stavo portando”. Con queste parole Veronica ha continuato il suo sfogo, augurandosi che il conduttore possa essere allontanato dalla televisione una volta e per tutte. “Ora mi auguro solo che tu venga allontanato definitivamente dalla tv, non capisco come non sia già successo. Sei così narcisista, mitomane e egoriferito che non capirai mai la parola RISPETTO”.