Bella Mà, Pierluigi Diaco non si scusa per l’accaduto anzi, rincara la dose

A Bella Mà è accaduto un vero e proprio caos. Il conduttore rimprovera in modo piuttosto duro una signora e scoppia il caos.

Pierluigi Diaco continua ad essere al centro di un vero e proprio caos, dopo quanto accaduto in settimana. Il conduttore di Bella Mà, in queste ore è stato travolto dalle critiche e dalle accuse per aver sgridato anche in modo piuttosto duro una donna del pubblico. Quest’ultima si sarebbe lasciata scappare una frase “Che pa**e che siete” e immediatamente il conduttore l’avrebbe ripresa, rimproverandola in modo piuttosto duro. Molti telespettatori si aspettavano che il conduttore chiedesse scusa alla signora Raffaella, ma nonostante il grande caos, il conduttore non si è scusato ma ha cercato di giustificarsi, motivando questo gesto.

Pierluigi Diaco finisce al centro delle critiche e delle accuse

Pierluigi Diaco è finito al centro delle critiche dopo il comportamento tenuto in puntata a Bella Mà, nella giornata di martedì 31 gennaio. Il conduttore proprio durante la chiacchierata con Luisa Corna, avrebbe dato vita ad una gag piuttosto particolare fingendo di rimproverare se stesso per aver detto: “Chissene”.

A Bella Mà, il conduttore rimprovera in modo duro la signora Raffaella e scoppia il caos

Ma poi alla sua ospite, Luisa Corna ha voluto dare una giustificazione del suo comportamento del giorno precedente. Pierluigi Diaco si sarebbe giustificato dicendo per quale motivo ha sgridato così la signora.“Mi piace l’idea di fare una televisione pulita, con un linguaggio semplice ma rispettoso del pubblico e mi piace anche fare un po’ il bacchettone. Perché penso non si debba fare tutto ed è anche bello che la tv accompagni il telespettatore per mano verso un linguaggio il più regale possibile”. Queste le parole di Diaco, che è finito al centro di un dibattito piuttosto acceso.

La giustificazione di Diaco

Anche Selvaggia Lucarelli ha fatto notare che Diaco ha tenuto un comportamento del tutto diverso nei confronti di Iva Zanicchi e delle barzellette che la stessa ha raccontato in puntata a Bella Mà. Insomma, questa polemica molto probabilmente non si arresterà così facilmente a meno che il conduttore non decida di chiedere scusa.