Bella Mà, Pierluigi Diaco una furia: “Non ti devi permettere”

Il conduttore di Bella Mà costretto a fermare la diretta. Pierluigi Diaco contro la signora Raffaella, ma per quale motivo?

Pierluigi Diaco ha condotto una nuova puntata di Bella Mà, il programma di Rai 2 che sta avendo un grande successo in questi mesi. Il conduttore e giornalista in diverse occasioni è stato criticato per alcuni suoi atteggiamenti, ma sostanzialmente il pubblico lo ha sempre premiato con gli ascolti. Il conduttore non si è mai risparmiato ed è sempre stato diretto e sincero nei confronti dei suoi ospiti, talvolta anche piuttosto duro. E’ un pò quello che è accaduto nella giornata di ieri, durante la puntata di Bella Mà, quando Pierluigi ha “rimproverato” la signora Raffaella. Ma per quale motivo?

Pierluigi Diaco, il successo del programma Bella Mà

Pierluigi Diaco è sicuramente un grande conduttore televisivo, il quale da diversi mesi è al timone di un programma intitolato Bella Mà, su Rai 2 che sta avendo un grandissimo successo. Il conduttore è sempre molto schietto e sincero nei confronti dei suoi ospiti ed in alcune occasioni è stato anche molto duro. Ricordiamo un episodio nello specifico, avvenuto nel 2019 quando Vira Carbone è stata rimproverata da Pierluigi Diaco per aver portato il cellulare in studio.

Pierluigi, l’episodio del 2019

“Devo dirti la verità. Lo trovo davvero… Hai portato il cellulare in studio? Ma perché? Allora io vieto. E’ vietato in questa trasmissione e lo dico sinceramente, trovo molto maleducato entrare in casa in uno studio televisivo e quando si parla e si discute con il cellulare acceso. Lo trovo maleducatissimo. Su questo posso diventare molto severo, è un invito che faccio anche ai miei colleghi: non va usato il telefonino in onda, è una droga, è una patologia!“. Queste le parole di Pierluigi Diaco che in quell’occasione pare si fosse piuttosto arrabbiato con la signora. Qualcosa di simile è accaduto nella giornata di ieri, quando Pierluigi si è scagliato contro la signora Raffaella la quale si sarebbe lasciata andare ad una frase “che pa**e che siete”.

Il conduttore rimprovera la signora Raffaella

Il conduttore, dopo aver sentito pronunciare queste parole, avrebbe ripreso la donna e fatto in modo che chiedesse scusa.“Oh, oh, oh! Raffaella non si possono dire assolutamente parolacce. Te lo vieto e io mi scuso con il pubblico. Ora chiedi scusa al pubblico. Le parolacce non si dicono, e soprattutto non si dicono qui da noi a bella Ma’. Quindi da domani sei in punizione per una settimana. Raffaella non si possono dire parolacce in televisione, questo non si può fare. Io veramente te lo dico e lo dico anche a tutti. Questo è molto sgradevole non si usano certe parole. Ti è uscita ma non si può. Le reazioni istintive in televisione si controllano. Noi siamo il servizio pubblico e non si può sentire quello che hai detto. Puoi chiedere ancora scusa”.