Grande fratello vip, Alfonso Signorini durissimo: “Mi hai offeso”

Grande fratello vip, Alfonso Signorini si sente offeso dalle parole di Daniele Dal Moro per le sue parole sul programma.

Al Grande fratello vip, nel corso della puntata andata in onda ieri lunedì 30 gennaio 2023 è accaduto qualcosa che di certo non è passato inosservato. Ad un certo punto, Alfonso Signorini ha interpellato Daniele Dal Moro per discutere sul rapporto di quest’ultimo con Oriana Marzoli. Quest’ultima è stata anche in qualche modo ripresa dalla opinionista Orietta Berti per via del suo linguaggio che da qualche giorno non convince affatto, perchè considerato scurrile. Ebbene, il conduttore avrebbe mandato in onda un video in cui Daniele discute animatamente con Edoardo Donnamaria e poi ancora con Oriana e pare che il gieffino abbia utilizzato dei termini abbastanza duri nei confronti del programma. Le sue parole non sono per niente piaciute ad Alfonso Signorini.

Grande fratello vip, Alfonso Signorini riprende Daniele Dal Moro

Alfonso Signorini nella giornata di ieri ha condotto l’ennesima puntata del Grande fratello vip e non sono di certo mancati i momenti di forte tensione. Daniele Dal Moro è stato uno dei protagonisti della puntata di ieri, per via di una forte litigata avvenuta in settimana con Edoardo Donnamaria e con Oriana Marzoli. Il conduttore avrebbe mandato in onda una clip in cui si vede e si sente benissimo Daniele parlare del programma definendolo “di m***a”. Una volta finito il video, il conduttore ha voluto fare una precisazione.

Alfonso ci rimane male e si dice “offeso”

“A me ha offeso, visto che io ci metto la faccia e tanta passione a costruire e fare questo programma di mer…E insieme a tutte le persone che lo facciamo…Non è stata una cosa bella…”. Insomma, Alfonso Signorini non ha di certo nascosto di esserci rimasto molto male per le parole pronunciate da Daniele. Quest’ultimo, non ha potuto fare altro che incassare il colpo e chiedere scusa, avendo anche capito di aver commesso un grave errore.

Le scuse di Daniele Dal Moro

“Mi sono scappate della parole brutte in un momento di nervosismo…Spero che il fatto che stia facendo questo programma per la seconda volta faccia capire chiaramente di non pensare quelle cose…”. Queste ancora le parole di Daniele che è apparso piuttosto mortificato.“Noi, come voi, ce la mettiamo tutta…Poi a volte sbagliamo, ma la nostra buona fede è sotto gli occhi di tutti…”, queste ancora le parole di Alfonso. In difesa di Daniele è arrivata Sonia Bruganelli sostenendo che queste parole gli sono scappate perchè forse è uno dei pochi concorrenti che sta vivendo in modo intenso questo “giochetto”.