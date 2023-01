Alfonso Signorini furioso con le trasmissioni che non smettono di parlare della morte della Lollobrigida: “Pessimo gusto”

0 SHARES Condividi Tweet

Alfonso Signorini sulle pagine del settimanale Chi ha commentato la morte di Gina Lollobrigida scagliandosi contro tutti coloro che in questi giorni si sono recati in televisione per vantarsi di aver conosciuto l’attrice.

Da ormai diversi giorni non si fa altro che parlare della morte di una delle più grandi ed importanti attrici italiane al mondo ovvero Gina Lollobrigida e della polemica legata alla sua eredità. Tanti coloro che hanno commentato la vicenda, tra questi anche Alfonso Signorini che però non sembrerebbe aver per nulla gradito quanto accaduto nel corso degli ultimi giorni. Ma vediamo nello specifico quali sono state le sue parole.

Il pensiero di Alfonso Signorini sulla morte di Gina Lollobrigida

Il 16 gennaio 2023 all’età di 95 anni Gina Lollobrigida si è spenta gettando nello sconforto le persone a lei più vicine ma anche tutti i fan che l’hanno sempre tanto amata e seguita. Sulle pagine del settimanale Chi Alfonso Signorini è intervenuto esprimendo il suo personale pensiero su quanto successo nel corso degli ultimi giorni non avendo alcun timore di affermare di non aver assolutamente gradito che in seguito alla morte dell’attrice molte persone siano andate in televisione e abbiano rilasciato delle interviste semplicemente per rivelare e dimostrare di aver conosciuto l’artista e di essere stati dei suoi amici. Secondo Signorini per molti la morte dell’attrice è stata l’occasione per mettersi in mostra arrivando al punto di parlare di una “gara di vanità di pessimo gusto”. Ma non solo, Signorini ha anche contestato la scelta di molti progammi televisivi di dedicare ore di diretta alla questione legata all’eredità della Lollobrigida e non alla sua carriera.

Il duro commento del conduttore del GF Vip 7

Alfonso Signorini sulle pagine del settimanale da lui diretto non ha avuto timore di esprimere il suo personale pensiero sulla questione legata alla morte di Gina Lollobrigida. E nello specifico ha rivelato anche di non aver apprezzato il fatto che l’attenzione si sia maggiormente focalizzata sulla questione eredità “contesa tra parenti serpenti e mariti inesistenti” e non sulla carriera dell’attrice e quindi sui grandi registi insieme ai quali la Lollobrigida ha collaborato. Tra questi ad esempio Tony Curtis, Blasetti, De Sica, Monicelli ecc. Sempre Signorini a proposito della carriera dell’indimenticabile Gina Lollobrigida ha poi colto l’occasione per menzionare i premi vinti negli anni. E di preciso ben sette David di Donatello, tre Nastri d’Argento, un Golden Globe e poi ancora una stella sul Walk of fame di Hollywood.

L’appello del giornalista: “Fatevi da parte”

Il conduttore del GF Vip 7 ha poi concluso il suo post di sfogo rivolgendo un particolare appello a tutti i colleghi che nel corso degli ultimi giorni si sono recati in televisione per parlare del proprio legame con l’attrice. E nello specifico Signorini si è rivolto a queste persone chiedendo loro di farsi da parte e di lasciare che a parlare sia solo l’arte della Lollobrigida e non altro.