Francesco Totti, la crisi con Noemi Bocchi, chi la conferma

Francesco Totti e Chanel pubblicano un video che appare una frecciatina alla Blasi. Crisi tra Francesco e Noemi Bocchi?

Francesco Totti da diversi mesi ormai è al centro del gossip, dapprima per via della separazione da Ilary Blasi e poi per la sua storia d’amore con Noemi Bocchi. Ebbene si, Francesco è l’uomo più chiacchierato degli ultimi mesi e su questo non c’è proprio alcun dubbio. E’ stato anche particolarmente attivo sui social, dove ha condiviso vari post, soprattutto su Tik Tok, dove anche la figlia Chanel ha letteralmente spopolato in queste settimane. In queste ore sembra che Francesco abbia lanciato una frecciatina all’ex moglie. Ma cosa è accaduto?

Francesco Totti e Chanel, il video diventa virale

Francesco Totti e Chanel, la figlia, in questi ultimi giorni sono stati particolarmente attivi sui social e soprattutto su Tik Tok. L‘ex calciatore della Roma è infatti apparso insieme alla figlia, in una serie di video che inevitabilmente sono diventati virali ed hanno ottenuto un totale di 3 milioni di visualizzazioni. Papà e figlia hanno intonato un brano davvero molto noto della musica italiana, ovvero “Unica”, di Antonella Venditti e pare che si siano anche lasciati andare a sorrisi, abbracci e anche baci.

Papà e figlia cantano Unica di Antonella Venditti, frecciatina a Ilary?

Questo video nel giro di pochi istanti è letteralmente diventato virale e molti utenti si sono convinti che questo post fosse una frecciatina nei confronti della Blasi.“Noi due non ci parliamo, noi due non ci vediamo. Noi due, due foglie cadute dallo stesso ramo. Noi due che dell’errore, abbiamo fatto amore. Noi due, due arterie diverse dello stesso cuore…”. Queste le parole che recita il brano di Antonello e che hanno spinto a pensare che forse fosse una frecciatina nei confronti di Ilary che si sta tra l’altro godendo una vacanza sulla neve con la sua famiglia e il nuovo compagno.

Crisi con Noemi Bocchi?

Ma non finisce qui, visto che nelle ultime ore si sta anche parlando di una possibile crisi con Noemi Bocchi. Secondo una indiscrezione, addirittura i due si sarebbero lasciati motivo per cui lui non porterebbe più l’anello che simboleggiava l’amore con Noemi. Questa indiscrezione sarebbe stata confermata da Deianira Marzano, la quale sostiene che questa voce sarebbe arrivata da più persone.