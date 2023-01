Maurizio Costanzo pungente con Alessia Marcuzzi: “Boomerissima, ecco quello che penso”

0 SHARES Condividi Tweet

Maurizio Costanzo commenta negativamente il programma di Alessia Marcuzzi, Boomerissima. Ecco le parole del giornalista.

Continua la programmazione del programma Boomerissima, condotto da Alessia Marcuzzi. Il programma, andato in onda da diverse settimane, si sarebbe dovuto concludere oggi, martedì 31 gennaio, ma non sarà proprio così. Ebbene, sembra proprio che grazie al fatto che gli ascolti siano stati piuttosto soddisfacenti, la Rai abbia deciso di dare ad Alessia la possibilità di allungare di due puntate. A sorpresa però, è arrivato il commento pungente di Maurizio Costanzo.

Boomerissima, il programma di Alessia Marcuzzi convince

Boomerissima, il programma condotto da Alessia Marcuzzi si sarebbe dovuto concludere nella giornata di oggi, martedì 31 gennaio 2023. Visti i grandi risultati ottenuti dal programma di Rai 2 però, sembra proprio che la Rai abbia dato ad Alessia la possibilità di proseguire con la messa in onda di altre due puntate. La redazione del programma, però, avrebbe accettato di proseguire con una sola puntata che chiuderà i battenti dopo Sanremo, con la quinta puntata. E’ questa l’indiscrezione che si legge su TvBlog.

La Rai chiede ad Alessia di proseguire con altre due puntate

“Visti i risultati molto buoni in termini di ascolto, la Rai, entusiasta, ha chiesto al team che confeziona il nuovo varietà di Rai2 di produrre una puntata in più rispetto alle quattro previste”. Anzi a dire il vero ne sarebbe stata chiesta più di una, ma i tempi ristretti per ora non lo consentono. Boomerissima dunque con Alessia Marcuzzi avrà una quinta puntata che andrà in onda dopo il Festival di Sanremo, presumibilmente martedì 14 febbraio, giorno di San Valentino, naturalmente su Rai2″. Questa l’indiscrezione che però non ha convinto Maurizio Costanzo, al quale Boomerissima pare non sia affatto piaciuto.

Maurizio Costanzo non convinto del programma

“Anch’io ho visto Boomerissima e le dico la verità, non mi è parso un programma particolarmente interessante“. Queste le parole dichiarate da Maurizio, quando ha risposto ad una lettrice sul settimanale Nuovo. Ad ogni modo, una cosa è certa, che al pubblico italiano il programma sembra non sia dispiaciuto, nonostante inizialmente gli ascolti non siano proprio decollati.