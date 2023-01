Antonella Clerici rivela perchè non va mai in onda di sabato e domenica

0 SHARES Condividi Tweet

Antonella Clerici ha svelato un retroscena legato alla sua vita privata ed ha spiegato per quale motivo non va in onda di sabato e domenica.

Antonella Clerici è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Da diversi anni ormai va in onda con diversi programmi, sia a tema culinario che non. Ogni giorno Antonella è al timone della trasmissione E’ sempre mezzogiorno, un programma che parla di cucina, mentre il venerdì sera attualmente va in onda con il programma The voice senior che invece ha come protagonista la musica. La famosa conduttrice di Rai 1, in questi giorni ha rilasciato un’intervista molto interessante, parlando in generale della sua carriera ma anche della sua vita privata e del suo rapporto con Vittorio Garrone. Ma vediamo più nel dettaglio che cosa ha svelato la nota conduttrice.

Antonella Clerici, l’intervista a Confidenze dove parla di amore e carriera

Antonella Clerici di certo non trascura la sua vita privata, nonostante i tanti impegni da un punto di vista professionale. Da diversi anni sta insieme a Vittorio Garrone, l’uomo al quale è legata dal 2016. Il loro amore è nato grazie ad un’amicizia in comune, ovvero Evelina Flachi. Lei, Antonella, per amore ha lasciato la sua città, ovvero Roma e si è trasferita in Piemonte in campagna e di questo ne ha parlato nel corso di questa intervista rilasciata al settimanale Confidenze. Adesso però, Antonella avrebbe preso una decisione molto importante che ha svelato nel corso della stessa intervista.

La rinuncia della Clerici per amore

“Tra me e Vittorio c’è un patto: comunque vada la settimana, il weekend è tutto nostro. Infatti il sabato e la domenica non vado mai ospite in nessun programma”. Queste le parole di Antonella che ha così spiegato il motivo per cui non va mai in onda di sabato e domenica. Una scelta, l’ennesima, fatta sicuramente per amore e questo ci fa capire come Antonella sia effettivamente tanto legata ed innamorata del suo compagno. Parlando proprio di quest’ultimo, poi, Antonella ha voluto raccontare il loro primo incontro.

La conduttrice parla del primo incontro con Vittorio Garrone

“L’ho trovato molto simpatico, ma è successo tutto dopo. In quel periodo Vittorio viveva un momento di difficoltà: era triste e fisicamente si era lasciato andare (lui che ha un fisico da sportivo). Quando è iniziata la nostra storia ho messo in atto il suo restyling. Per Vittorio è indicato un look da uomo di campagna, quale è. Quindi, ho eliminato dal suo guardaroba le giacche, le cravatte e ho valorizzato il suo spirito easy”. Queste le parole ancora di Antonella che ha comunque ribadito il fatto di non pensare alle nozze.