È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici legge una lettera che le è arrivata e scoppia a piangere, grande commozione in studio

Antonella Clerici nel corso della puntata di E’ sempre mezzogiorno andata in onda ieri ha fatto fatica a trattenere le lacrime dopo aver letto la lettera scritta per lei da una telespettatrice e sua fan.

Antonella Clerici è una conduttrice molto amata e seguita dai telespettatori e proprio nel corso della puntata di E’ sempre mezzogiorno andata in onda ieri ha vissuto alcuni momenti di grande emozione. Ma esattamente per quale motivo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Grande emozione per Antonella Clerici

Una nuova puntata di E’ sempre mezzogiorno è andata in onda ieri, e proprio all’inizio della trasmissione la conduttrice ha posto una particolare domanda ai presenti ma anche al pubblico a casa. E di preciso ha chiesto cosa significa successo. Una domanda molto particolare alla quale ha risposto prima di tutti Lorenzo Biagiarelli rivelando alla conduttrice che proprio nel corso della mattinata era arrivata per lei una particolare email scritta da una donna di nome Francesca, vincitrice del Gioco del Bonsai. Una mail davvero speciale che ha fatto commuovere la conduttrice che ha fatto davvero fatica a non mostrare la sua emozione.

La lettera che ha commosso Antonella Clerici

Quella scritta da Francesca per Antonella Clerici è stata una lettera davvero molto speciale. La donna ha raccontato di seguire la conduttrice da più di 20 anni, fin da quando conduceva La prova del cuoco. E nello specifico ha sottolineato di averla seguita durante un momento per lei davvero molto duro ovvero il momento in cui si è trovata a lottare contro l’anoressia. Di preciso ha rivelato che nonostante il suo rifiuto per il cibo la trasmissione condotta dalla Clerici è riuscita a farle guardare proprio il cibo in modo diverso. “Pesavo 35 chili, non sopportavo i profumi del cibo, non sopportavo mi si parlasse direttamente del cibo da assorbire per salvarmi”, queste esattamente le parole espresse da Francesca nella lettera rivolta alla Clerici. La donna ha voluto poi precisare che la conduttrice con la sua allegria e simpatia è riuscita a farle pensare al cibo come a qualcosa di bello e gioioso tanto da aver avuto in diverse occasioni la speranza di poter preparare un giorno alcune ricette.

La risposta della conduttrice

Antonella Clerici ha fatto davvero molta fatica a trattenere la sua emozione. E dopo aver letto le parole scritte dalla donna ha affermato “Questo è il successo per me” e ha poi precisato che in realtà sono tante le ragazze che negli anni le hanno scritto. Sempre la Clerici è poi intervenuta sottolineando che per lei il succcesso è entrare nelle case delle persone che la seguono, fare loro compagnia ma anche aiutarle a risolvere dei problemi più o meno gravi.