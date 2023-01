Da noi… a ruota libera, ospite parla male della Rai, la Fialdini lo fissa senza sapere cosa dire, momento incredibile in diretta

0 SHARES Condividi Tweet

Si sta tanto parlando delle parole espresse da Giovanni Minoli contro la Rai all’interno della trasmissione Da noi…a ruota libera. Parole che hanno provocato l’imbarazzo della conduttrice e la reazione del mondo social.

Si sta tanto parlando nelle ultime ore di quanto accaduto la scorsa domenica nel corso della puntata del programma “Da noi… a ruota libera” condotto da Francesca Fialdini. E nello specifico si sta tanto parlando delle parole espresse da Minoli che a molti sono sembrate una chiara frecciatina rivolta proprio alla Rai. Ma esattamente cos’è successo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Momenti di imbarazzo durante Da noi…a ruota libera

Quella che sembrava essere una puntata serena e tranquilla si è trasformata in altro in poco tempo. Stiamo nello specifico parlando della puntata della trasmissione Da noi… a ruota libera andata in onda la scorsa domenica. Ospite della trasmissione Giovanni Minoli che proprio nel corso dell’intervista ha espresso delle parole piuttosto dure nei confronti della Rai a causa delle quali all’interno dello studio televisivo è calato il gelo mentre sui social è nato un vero e proprio dibattito. Tutto ha avuto inizio nel momento in cui Minoli e la Fialdini stavano parlando di programmi televisivi e talk. L’ospite sembrerebbe aver colto l’occasione per evidenziare alcune differenze tra la televisione di oggi e di domani, e proprio per tale motivo la conduttrice si è rivolta a Minoli facendo una particolare riflessione ed affermando “Quest’azienda è molto cambiata”.

Le parole di Minoli sulla Rai

Alle parole della conduttrice Giovanni Minoli ha risposto con molta sincerità affermando che l’azienda menzionata dalla Fialdini, e quindi la Rai, è molto cambiata. Ma ha voluto precisare “Non so se in meglio. Non sono sicuro”. Parole queste che hanno creato parecchio imbarazzo nella conduttrice che per qualche secondo è rimasta in silenzio prima di chiedere al suo ospite che tipo di televisione guarda e preferisce. Una domanda anche questa alla quale Minoli ha risposto con sincerità rivelando di apprezzare molto le serie televisive e di guardare spesso Netflix e Sky precisando inoltre “Hanno un modo di raccontare in certi casi superiore all’informazione”.

La reazione del mondo social

Sui social le parole di Minoli hanno fatto parecchio discutere. Ed in particolar modo su Twitter sono stati in tanti a commentare affermando di essere d’accordo con le parole espresse dal giornalista. Vi è stato ad esempio chi ha scritto che con le sua parole Minoli ha colpito e affondato la Rai, chi ha scritto che l’ha distrutta e chi ha semplicemente voluto precisare di essere d’accordo con le sue parole. A far discutere sono però alcuni particolari ovvero il fatto che Minoli lavora in Rai ed il fatto che la moglie è la fondatrice e la presidente della Lux Vide che da diversi anni collabora proprio con la rete in questione.