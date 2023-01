Mattino 5, Federica Panicucci riprende il suo inviato “Non lo fare”, cala il gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Federica Panicucci a Mattino 5 ha vissuto qualche momento di imbarazzo per via del suo inviato che ha commesso una gaffe. Ma cosa è accaduto?

A Mattino 5 nel corso della puntata di oggi, la conduttrice Federica Panicucci pare che ad un certo punto sia stata costretta a bloccare il suo inviato. Improvvisamente in studio è calato il gelo, ma per quale motivo? Cerchiamo di fare chiarezza e capire che cosa sia potuto accadere nel corso della puntata di oggi del programma tanto amato di Canale 5.

Mattino 5, imbarazzo in studio durante l’ultima puntata

A Mattino 5 nel corso della puntata andata in onda oggi è accaduto un qualcosa che ha fatto calare il gelo in studio. La conduttrice ha voluto ancora una volta parlare di Gina Lollobrigida e ricordare così la grande attrice. Si è parlato anche delle varie polemiche sorte in questi giorni, subito dopo la morte della grande attrice, che è venuta a mancare all’età di 95 anni.

Federica riprende il suo inviato che fa una gaffe incredibile

Federica ha così mandato il suo inviato di fronte la casa dell’attrice, sita in via Appia Antica a Roma, per poter così aggiornare i telespettatori. L’inviato però avrebbe commesso una gaffe che non è di certo passata inosservata. Nello specifico, il collaboratore di Mattino 5 avrebbe mostrato la posta dell’attrice e di conseguenza sono andati in onda alcuni dati sensibili della nota attrice, deceduta una settimana fa. “C’è una rosa che è stata lasciata qui all’ingresso della villa…Qui c’è ancora la posta per la Gina…La cassetta delle lettere è piena…Vedi? Luigia Lollobrigida…”. Queste le parole dell’inviato mentre le telecamere inquadravano proprio la cassetta con la posta.

La regia toglie l’inquadratura

A quel punto la conduttrice, avrebbe evitato dicendo “No, no, no, Non inquadrare, Non inquadrare..Non inquadrare, Torniamo un attimo in studio”. La regia ha così subito staccato l’inquadratura tornando in casa e la Panicucci si sarebbe rivolta al suo inviato dicendo che a breve sarebbero tornati da lui. Per qualche secondo però, in studio è letteralmente calato il gelo.