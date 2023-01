Domenica In, un’ospite rivela cosa ha fatto Mara Venier a telecamere spente

0 SHARES Condividi Tweet

Una nota vip ospite a Domenica in nella giornata di domenica è intervenuta per difendere Mara Venier che è stata criticata sul web.

A Domenica in Mara Venier nella giornata di ieri ha voluto dedicare tanto spazio ad una grande artista che è venuta a mancare pochi giorni fa. Stiamo parlando di Gina Lollobrigida, che oltre ad essere stata una grande artista era anche una grande amica di Mara.

Mara Venier ricorda Gina Lollobrigida a Domenica in

La conduttrice così ha voluto ricordarla, dedicandole tanto spazio della puntata ed in diverse occasioni si è anche tanto commossa. Sul web però, in tanti sembra che abbiano criticato la conduttrice e sopratutto alcune sue scelte, come ospitare Andrea Piazzolla, che è lo storico assistente dell’attrice. Non è passato inosservato sul web, l’intervento del noto giornalista ed esperto televisivo Giuseppe Candela, il quale ha criticato la conduttrice scrivendo “Ma non si poteva semplicemente ricordare la Lollobrigida per la sua carriera?”.

Intervista ad Andrea Piazzolla

A non passare inosservate sono state anche le parole di Andrea Piazzolla, che è rimasto al fianco di Gina per tantissimo tempo, fino alla fine dei suoi giorni. Il tuttofare ha fatto sapere che la diva del cinema ed il figlio Milko Skofic non hanno comunque avuto un buon rapporto. “Non sono mai riusciti a prendersi, già prima che arrivassi io“, ha fatto sapere Andrea. Quest’ultimo ha voluto ricordare sia il primo incontro con Gina che anche l’ultimo.

Mara Venier criticata sui social

“L’ultima volta che l’ho vista le ho detto grazie e scusa, e ho chiesto al figlio di fare lo stesso. Mi ha risposto: “Io non le devo chiedere scusa di niente”. Diverse le polemiche sul web anche per il fatto che PIazzolla si è scagliato contro l’ex marito e il figlio dell’attrice. Ad ogni modo, a difendere Mara Venier da questi attacchi è stata Francesca Alotta.

Una famosa vip la difende

“Non riuscivi a smettere di piangere, anche a telecamere spente, pensando alla vita infelice degli ultimi anni della povera Gina Lollobrigida”. Sempre Francesca ha continuato ad elogiare ad esprimere delle bellissime parole su Mara, dicendo “Che bello ritrovarti dopo tanti anni. Non sei solo brava ma sei una persona vera. Mi hai commosso! Il tuo successo sta proprio nella tua verità e semplicità, che vanno dirette al cuore“.