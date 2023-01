Domenica in, dopo la puntata scoppia la rivolta sui social, Mara Venier nella bufera

0 SHARES Condividi Tweet

Andrea Piazzolla è stato ospite nel salotto di Mara Venier nella giornata di oggi a Domenica in per ricordare Gina Lollobrigida. Ma cosa ha riferito l’uomo?

Nella giornata di oggi è andata in scena una nuova puntata di Domenica in, il programma condotto da Mara Venier molto amato e seguito da migliaia di telespettatori. Ebbene, sembra che qualcosa sia andato storto oggi, visto che i telespettatori o meglio molti telespettatori, subito dopo la messa in onda della prima parte della trasmissione, si sono riversati sui social, travolgendo Domenica in e Mara Venier di critiche. E’ scoppiata una vera e propria protesta. Ma per quale motivo? Cosa è accaduto?

Domenica in, Mara Venier dedica tanto spazio alla morte di Gina Lollobrigida

Mara Venier nel pomeriggio di oggi ha condotto una nuova puntata di Domenica in, decidendo di dedicare molto tempo alla morte di Gina Lollobrigida. In studio da lei presenti diversi ospiti, tra cui anche Andrea Piazzolla, il tuttofare dell’attrice, che ha rilasciato anche un’interessante ed emozionante intervista che ha però letteralmente scatenato il caos sui social. Molti hanno sostenuto che la presenza del giovane fosse fuori luogo visto che come tutti sappiamo, è stato anche accusato di circonvenzione di incapace. Sono stati tanti i telespettatori che hanno polemizzato contro l’importazione dell’intervista.

L’intervista di Andrea Piazzolla ed il suo ricordo dell’attrice

“Purtroppo loro non devono avere avuto un rapporto facile. Milko non aveva la mamma tutta per lui, essendo Gina così famosa. Questo deve avergli causato problemi. Gina era una donna molto forte, dava il massimo e voleva il massimo. Non sono riusciti mai a ‘prendersi’, prima ancora che arrivassi io”. Ha esordito così Andrea, parlando quindi del rapporto madre figlio e di quanto questo sia stato piuttosto turbolento. Così come ha ricordato lo stesso Piazzolla, i due si sono incontrati per la prima volta nel 2009, ma la frequentazione sarebbe iniziata nel 2012.

Lo sfogo di Andrea

L’anno successivo sarebbe poi iniziato quello che Andrea ha definito un incubo.“Nel 2013 l’incubo, la scoperta del matrimonio per procura con Rigau. Milko non si è mai chiarito con la madre e si è schierato con Rigau. Poi ci sono state una serie di cause, una follia. La cosa più grave è che c’è una parte della giustizia per bene, ma un’altra parte che fa acqua da tutte le parti. Come si può togliere a una persona che sta bene un avvocato? E come avvocato le è stato imposto il compagno dell’associata dello studio che difendeva Milko, Dimitri e Rigau, che a sua volta nomina come consulente lo stesso consulente di Rigau. Gina con tutte le forze ha provato a fare ricorsi, una sorta di lotta contro i mulini a vento. Chiese di cambiare l’amministratore di sostegno e il giudice al posto di darle retta ha messo una persona tra Gina e l’amministratore di sostegno. Sappiamo tutti i tempi della giustizia, ci vogliono mesi. Invece, cosa strana, quando chiedeva una cosa, il giorno dopo arrivava il decreto”. Queste le parole del tuttofare di Gina Lollobrigida, che hanno letteralmente mandato su tutte le furie migliaia di telespettatori che sui social hanno scritto la loro opinione al riguardo.

La protesta sui social da parte dei telespettatori

“Sono basita dalla sceneggiata napoletana in onda su Rai Uno”, ha scritto un utente. E poi ancora “A #DomenicaIn su Rai 1 si celebra Gina Lollobrigida parlando dei problemi giudiziari tra il suo assistente ed i suoi parenti. La Rai, oggi”, Come mai questa difesa così forte mediaticamente della tv di Stato per questo tizio?“. Questi soltanto alcuni dei messaggi apparsi sui social ma tutti di protesta.“I processi si fanno nelle aule giudiziarie. La tv non è una succursale”, “Ancora a parlare di Gina? Basta, è uno scempio lasciate le questioni a chi di dovere e BASTA!”.