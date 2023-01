Francesca Fagnani stoccata a Chiara Ferragni sulla beneficenza: “In che famiglia sono cresciuta io”

0 SHARES Condividi Tweet

Francesca Fagnani si appresta a fare una grande esperienza al Festival di Sanremo come co-conduttrice al fianco di Amadeus. Poi la stoccata a Chiara Ferragni.

Francesca Fagnani, giornalista e co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023 in questi giorni ha rilasciato un’intervista molto interessante a Il Messaggero, lasciandosi andare ad una chiacchierata piuttosto importante e interessante. La conduttrice di Belve, nonchè fidanzata di Enrico Mentana, è stata scelta da Amadeus per questa nuova edizione della kermesse più importante d’Italia, che avrà inizio tra pochi giorni. Ma cosa ha riferito nel dettaglio la conduttrice.

Francesca Fagnani al Festival di Sanremo 2023, l’intervista della conduttrice

Francesca Fagnani, pronta per questa avventura al Festival di Sanremo 2023, ha rilasciato in questi giorni un’intervista molto interessante a Il Messaggero, ponendo una condizione però, ovvero non parlare del suo rapporto con il compagno. La conduttrice di Belve, pare che abbia abbondantemente parlato della sua carriera, degli esordi, dei sacrifici fatti anche dai suoi genitori per portarla al punto in cui è oggi. Poi, Francesca ha parlato dell’incontro con Michele Santoro, che “ha dato una direzione diversa a tutta la mia vita. Con lui ho fatto l’università del giornalismo”, ha raccontato la Fagnani.

Come è arrivato l’invito di Amadeus

Poi, l’argomento del giorno, ovvero il Festival di Sanremo raccontando come Amadeus le ha proposto di essere la sua co-conduttrice.“Onestamente, non credo che Sanremo mi cambierà la vita. Lo vivo come un riconoscimento, e subito dopo tornerò alla vita di sempre”. Queste le parole dichiarate ancora dalla conduttrice di Belve. Una cosa è certa, sul palco dell’Ariston non vedremo Francesca cantare o ballare, visto che la stessa ha riferito “Sono stonata e non so muovermi“. Sicuramente, Francesca punterà sulla spontaneità e potrebbe essere protagonista di un monologo come quello di Barbara Palombelli di qualche anno fa. “Non cercherò gli applausi ma farò qualcosa che sento mio e che mi interessa dire”.

La stoccata a Chiara Ferragni

Il giornalista avrebbe fatto una domanda sul presunto compenso, ma Francesca non avrebbe rilasciato nulla dicendo “Che brutto parlare di soldi. Al Festival sarei andata anche gratis“. Poi però, la conduttrice di Belve, ha colto l’occasione per lanciare una stoccata a Chiara Ferragni e il fatto che abbia deciso di devolvere tutto in beneficenza. “Il suo è un bel gesto, io però sono cresciuta in una famiglia che da sempre dona quello che può tutto l’anno. Mio padre, 85 anni, l’ultimo bollettino è andato a pagarlo alle Poste pochi giorni fa”.