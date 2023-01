Stefano De Martino ospite a C’è posta per te, il gesto di Belen fa pensare a una crisi in atto

0 SHARES Condividi Tweet

Stefano De Martino protagonista della puntata di C’è posta per te di ieri, sabato 21 gennaio. Il gesto della showgirl argentina preoccupa i fan.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez tornano ad essere protagonisti del gossip. Si ipotizza che i due possano essere di nuovo in crisi, ma come stanno davvero le cose? L’ex ballerino è stato ospite del programma di Maria De Filippi, C’è posta per te, nel corso della puntata andata in onda ieri, sabato 21 gennaio 2023 ed il gesto di Belen non è di certo passato inosservato. Ma cerchiamo di capire cosa è accaduto e per quale motivo si è ipotizzato che i due possano non navigare in buone acque.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez di nuovo in crisi?

E’ da qualche giorno che si ipotizza che Stefano e Belen possano non essere più felici come qualche settimana fa. Proprio l’ex ballerino nella serata di ieri è stato ospite a C’è posta per te, il programma di Maria De FIlippi, proprio lei che lo ha lanciato nel mondo dello spettacolo, grazie al suo programma Amici, al quale ha preso parte come ballerino. Il marito di Belen è stato chiamato da Maria per fare una sorpresa alla giovanissima Alessia, una ragazza napoletana rimasta purtroppo orfana e cresciuta dalla zia che è una fan di Stefano.

L’ex ballerino presente a C’è posta per te, Belen indifferente

La sua ospitata ha avuto un grandissimo successo e tanti telespettatori hanno espresso il loro giudizio positivo sui social. A preoccupare però è stato il gesto di Belen, la quale non ha postato nulla circa questa ospitata di Stefano sul suo profilo Instagram. Un atteggiamento strano e di certo insolito per la showgirl argentina, che in genere ogni volta che Stefano è in tv, pubblica qualche riferimento sul suo profilo Instagram.

Il gesto della showgirl argentina preoccupa i fan

Inoltre, negli ultimi tempi la showgirl argentina ha pubblicato sui social solo foto e video dei figli Santiago e Luna Marì e nessuna presenza di Stefano. Questa “indifferenza” ha preoccupato i fan che hanno ipotizzato che tra i due possa esserci un pò di maretta. Ma come stanno le cose? Che possa esserci l’ennesima crisi in corso? I due si conoscono dal 2012 e da quel momento si sono presi e lasciati davvero tantissime volte, salvo poi tornare insieme più innamorati che mai. A dicembre del 2021 avevano deciso di riprovarci ed erano apparsi davvero molto felici e innamorati.