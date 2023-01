Sonia Bruganelli, sui social le dicono: “Maria De Filippi ti ha rubato il vestito”, immediata la sua risposta

0 SHARES Condividi Tweet

Maria De Filippi indossa un abito per la puntata di C’è posta per te che non è passato inosservato al pubblico di Canale 5. L’abito è lo stesso indossato dalla Bruganelli l’anno scorso al Gf.

Maria De Filippi nella serata di ieri ha sfoggiato un vestito che non è apparso del tutto nuovo al pubblico di Canale 5. Il motivo? Sembra infatti che un anno fa circa, un’altra donna del mondo dello spettacolo lo avesse già indossato. Chi? Parliamo di Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis, che ha indossato lo stesso abito un pò di tempo fa per una puntata del Grande fratello vip. Molti telespettatori hanno fatto presente questa cosa alla Bruganelli e la sua risposta è stata davvero epica. Ma facciamo un pò di chiarezza.

Maria De Filippi indossa un abito nero per la puntata di C’è posta per te

Maria De Filippi nella serata di ieri ha condotto una nuova puntata di C’è posta per te, il programma tanto amato dai telespettatori italiani. La conduttrice, per l’occasione ha indossato un abito nero, con dei dettagli bianco dello stilista Alexander McQueen. I telespettatori hanno immediatamente ricordato che proprio lo stesso abito circa un anno fa era stato indossato dalla moglie di Paolo Bonolis nel corso di una puntata del Grande fratello vip.

L’outfit della conduttrice uguale a quello di Sonia Bruganelli di un anno fa

E’ stata una fanpage di Sonia che ha notato questo particolare e su Instagram ha postato la foto di Sonia e Maria con lo stesso abito. Il fan avrebbe scritto nella didascalia della foto “Sonia, Maria ti ha rubato il vestito, perdonala!”. Sonia, avrebbe ripubblicato la foto e commentato quella del fan con delle emoticon che ridono e aggiungendo anche “E’ un onore per me“.

“Maria ti ha rubato il vestito..”, la Bruganelli risponde a tono

Insomma, la moglie di Paolo Bonolis si è detta particolarmente entusiasta del fatto che Maria possa averle “copiato” l’outfit, indossando lo stesso abito che lei aveva già sfoggiato un anno fa durante una puntata del Gf vip. In realtà, lo stilista in questione Alexander McQueeen è uno dei più amati di Maria De Filippi e spesso indossa degli abiti firmati dallo stesso . Chissà come avrà preso, invece, Maria l’intervento del pubblico che ha messo a confronto i due outfit.