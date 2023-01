Festival di Sanremo, I cugini di Campagna lasciano tutti a bocca aperta “Ci hanno chiesto di ritirarci”

0 SHARES Condividi Tweet

I Cugini di Campagna al Festival di Sanremo 2023 con il brano Lettera 22. La band confessa un retroscena inedito e segreto.

Il Festival di Sanremo 2023 sta per iniziare, ormai mancano davvero pochi giorni e per questo motivo non si fa altro che parlare della kermesse musicale più importante del nostro paese. Nelle scorse ore, sembra essere emerso un dettaglio su I Cugini di Campagna, i quali parteciperanno per la prima volta al Festival condotto da Amadeus, per il quarto anno consecutivo. C’è grande attesa per l’arrivo de I Cugini di campagna sul palco dell’Ariston, anche per il loro brano che è stato scritto per loro dalla band La Rappresentante di Lista che lo scorso anno ha ottenuto un grandissimo successo. Ebbene, proprio in questi giorni I cugini di campagna hanno rilasciato un’intervista molto interessante, parlando della loro carriera fatta di grandi successi, esprimendo le loro sensazioni sulla partecipazione al Festival.

I Cugini di Campagna al Festival di Sanremo 2023 per la prima volta in assoluto

I Cugini di Campagna tra pochi giorni prenderanno parte al Festival di Sanremo con un brano scritto per loro da La Rappresentante di Lista. Il gruppo, che sicuramente vanta una carriera di grande successo, in questi giorni ha rilasciato un’intervista molto interessante al settimanale oggi, parlando dei più grandi successi ottenuti e della partecipazione alla kermesse canora più importante d’Italia. Poi, durante l’intervista, i Cugini di Campagna hanno svelato un retroscena inedito.

La band ricorda un aneddoto inedito sul Festival del 1998

Pare che i cantanti abbiano confessato che nel 1998 avrebbero dovuto prendere parte al Festival, ma poi sarebbero stati costretti a ritirarsi.“Volevamo partecipare con un pezzo il cui testo era stato scritto dal Papa…Ma i dirigenti dell’epoca ci chiesero di ritirare la domanda…Le altre case discografiche erano infuriate…E quindi si fece un passo indietro…”. Queste le parole del gruppo, durante l’intervista rilasciata a Oggi. Inevitabilmente, la band ha parlato del brano che porteranno sul palco dell’Ariston, una canzone intitolata Lettera 22, sostenendo che parla della lettera 22 che è la ventiduesima lettera dell’alfabeto che non esiste.

Lettera 22, il brano de I Cugini di campagna che porteranno sul palco dell’Ariston

“La Olivetti negli anni Cinquanta inventò una macchina per scrivere che si chiamava così…I testi scritti dai giovani sono più criptici…”. Il gruppo poi avrebbe fatto una precisazione, ovvero che Lettera 22 non sarà presente nel ritornello. Il giornalista poi avrebbe chiesto loro se il loro obiettivo è vincere. Questa la risposta “Rimaniamo con i piedi per terra…Ci hanno chiamato in tutto il mondo, dal Giappone al Canada…Ci hanno chiesto pure di esibirci in tutte le città del tour americano dei Maneskin…”.