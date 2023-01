C’è posta per te, Maria De Filippi gela Stefano De Martino: “Scemo”

0 SHARES Condividi Tweet

C’è posta per te, Maria De Filippi ospita Stefano De Martino in studio e lo stronca dandogli dello scemo.

E’ andata in scena nella serata di ieri una nuova puntata di C’è posta per te, il programma condotto da Maria De Filippi che si attesta sempre un grande successo. La puntata in questione è stata seguita come sempre da milioni di telespettatori. Uno degli ospiti della serata è stato Stefano De Martino, l’ex ballerino che Maria conosce molto bene, visto che è stato lanciato proprio da lei attraverso il programma Amici, al quale ha preso parte tanti anni fa come ballerino. In quella edizione, quella del 2009, Stefano si classificò al primo posto tra i ballerini, poi dopo aver fatto carriera in questo campo, ha deciso di dedicarsi ad altro ed è oggi un grande conduttore di casa Rai. Stefano e Maria hanno sempre mantenuto un ottimo rapporto e lo si è visto anche ieri sera a C’è posta per te.

C’è posta per te, Stefano De Martino ospite del programma di Maria De Filippi

Maria De Filippi ha accolto con grande affetto Stefano De Martino a C’è posta per te, nel corso della puntata andata in onda ieri sera, sabato 21 gennaio. La conduttrice, poco prima di fare entrare in studio Stefano ha mandato una clip ripercorrendo tutti i successi raccolti in questi anni da Stefano. L’ex ballerino è così apparso piuttosto emozionato per l’accoglienza, dicendo “Siete troppo buoni”.

“Scemo”, ecco come la conduttrice ha accolto De Martino

A quel punto, Maria è intervenuta dicendo “Scemo”, ovviamente in modo piuttosto simpatico e divertente. Il conduttore e ballerino ha praticamente aperto la terza puntata di C’è posta per te e la sua sorpresa è stata davvero ben gradita non soltanto dalla giovane Alessia, la ragazza rimasta orfana di genitori precocemente, ma anche da tutti i telespettatori. Il marito di Belen, ha poi consigliato alla giovane di non farsi condizionare dalle paure e dalle incertezze che purtroppo la vita ci ha sempre riservato.

I regali di Stefano alla giovane Alessia

“E’ una cosa che puoi fare solo tu, nessun altro”, ha detto Stefano alla giovane. Come ogni ospite, anche Stefano ha voluto fare dei regali alla giovane Alessia, a cominciare da un libro ovvero quello intitolato “Il giovane Holden di Salinger”. “Io ho letto poco da ragazzo, oggi lo faccio soprattutto in viaggio”, ha detto De Martino.