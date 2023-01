Alberto Matano: “Cosa succede da quando in trasmissione c’è solo lui”

0 SHARES Condividi Tweet

Il giornalista Giancarlo De Andreis ha parlato del programma La vita in diretta, svelando un retroscena molto interessante.

Il noto giornalista Giancarlo De Andreis cura una rubrica intitolata La tv vista da Internet, pubblicata sul settimanale DiPiù Tv, in edicola tutti martedì. Pare che settimana dopo settimana, Giancarlo si occupi di diversi personaggi o trasmissioni televisive. Questa settimana, il giornalista ha parlato de La vita in diretta, il programma condotto da Alberto Matano che è uno dei più amati di sempre. Ma cosa ha riferito Giancarlo?

Giancarlo De Andreis parla di Alberto Matano e La vita in diretta

Giancarlo De Andreis, il noto giornalista che cura la rubrica intitolata La tv vista da Internet, ha dedicato un trafiletto al programma di Rai 1, La vita in diretta condotto da Alberto Matano. La trasmissione, come ben sappiamo, da circa 4 anni è condotta dall’ex volto del Tg1 in solitaria e giorno dopo giorno è seguito con tanto affetto e costanza.“Si conferma un programma di successo la trasmissione del pomeriggio di Rai1. Da quando Alberto si trova da solo al comando, incolla davanti alla televisione più di 2 milioni di telespettatori, con uno share ampiamente sopra il 20%”. Queste le parole dichiarate da Giancarlo, il quale ovviamente anche in altre situazioni ha sottolineato i risultati di altre trasmissioni che vanno in onda sia in Rai che in Mediaset.

Le parole di elogio del giornalista su Matano e La vita in diretta

Ad ogni modo, il giornalista ha anche sottolineato il fatto che nonostante la trasmissioni tratti di cronaca nera e attualità, nelle ultime stagioni ha parlato anche di tanto altro, di fatti accaduti in tutto il mondo, acquisendo sempre un grande successo e maggiore credibilità.

Grande successo per il programma di Rai 1

“E’ molto seguito anche lo spazio del tavolo con gli ospiti famosi, che chiude ogni puntata e che ottiene sempre molto risalto sui social, dove circolano le foto dei protagonisti”. Un trafiletto davvero molto interessante, quello scritto da Giancarlo, convinto del fatto che sicuramente Alberto Matano sia stato l’unico conduttore capace di apportare dei cambiamenti davvero significativi alla trasmissione.