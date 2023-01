La vita in diretta, Elisa Isoardi si scontra con gli altri ospiti, Alberto Matano, in difficoltà

0 SHARES Condividi Tweet

A La vita in diretta è scontro tra ospiti. La conduttrice Elisa Isoardi commenta la vicenda legata all’eredità di Gina Lollobrigida e dice la sua.

Come di consueto ormai, in tutte le trasmissioni televisive da circa una settimana non si fa altro che parlare della morte di Gina Lollobrigida, la grande attrice che è venuta a mancare qualche giorno fa. Anche nel corso della giornata di ieri, venerdì 20 gennaio 2023 nel programma di Alberto Matano, La vita in diretta, si è parlato di quanto accaduto in seguito alla morte della donna, ovvero la guerra per l’eredità che vede coinvolti l’ex marito e Andrea Piazzolla che è accusato al momento di circonvenzione di incapace. A commentare questa intera vicenda, nello studio di Matano, Elisa Isoardi, Stefania Orlando, Alessandra Mussolini ed altri ospiti.

La vita in diretta, si continua a parlare della morte di Gina Lollobrigida e dell’eredità

Proprio la Mussolini ci sarebbe andata giù in modo piuttosto pesante, in quanto parlando di Piazzolla, lo avrebbe definito “L’unico capace di intendere e di volere, soprattutto di volere”. Intervenuta sulla questione anche la Isoardi, la quale avrebbe difeso le scelte di Gina, quelle fatte negli ultimi anni. “Io sto dalla parte di Gina. La verità non è un po’ da una parte e un po’ dall’altra, la verità è solo quella di Gina”. A quel punto, sarebbe intervenuta di nuovo la Mussolini, aggiungendo “Se voleva essere derubata…”.

Elisa Isoardi prende le difese dell’attrice

Elisa però, sarebbe andata avanti con le difese nei confronti della Isoardi, dicendo che la speranza è che nei testamenti ci sia scritto qualcosa e che vengano fuori quelle che erano le sue volontà. In questo botta e risposta tra le due ospiti, sarebbe intervenuto il padrone di casa, Alberto Matano il quale ha diffuso una notizia che sarebbe stata pubblicata proprio dal figlio di Gina. Quest’ultimo, attraverso i legali avrebbe fatto sapere che il patrimonio comprenderebbe ciò che rimane del suo denaro ed ancora un possedimento in Toscana e una villa sull’Appia antica.

La Mussolini contro Piazzolla, il punto di vista di Stefania Orlando

La Mussolini, a mo di provocazione avrebbe detto “Quindi non è rimasto più niente”. Intervenuta sulla questione anche Stefania Orlando, che ha detto la sua al riguardo. “Per tanti anni Piazzolla ha fatto ciò che il figlio di Gina forse non ha fatto, l’ha trattata davvero come una mamma, però i problemi tra la Lollobrigida e suo figlio sono iniziati molto tempo prima che arrivasse Andrea” .