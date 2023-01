I soliti ignoti, ignoto mette in grande imbarazzo Amadeus, pubblico in studio scoppia a ridere

0 SHARES Condividi Tweet

Un racconto davvero molto particolare quello del signor Renato, uno degli ignoti de I soliti ignoti, che ha lasciato tutti senza parole. Ma cosa ha rivelato?

Grande imbarazzo nello studio de I soliti ignoti, il programma condotto da Amadeus e uno dei più seguiti della televisione italiana. Nel corso della puntata di ieri venerdì 20 gennaio 2023, è accaduto qualcosa che ha lasciato tutti senza parole. Tutto è iniziato nel momento in cui uno degli otto ignoti, dando i tre indizi si è lasciato andare ad un racconto che ha tanto divertito il conduttore, il pubblico presente in studio ed i telespettatori a casa. Il protagonista di questo racconto è stato il Signor Renato, un 45enne proveniente dalla provincia di Torino. Ma cosa ha raccontato nel dettaglio?

Imbarazzo a I soliti ignoti, cosa è accaduto?

Nel corso della puntata andata in onda ieri, venerdì 20 gennaio 2023 uno degli otto ignoti, nel dare i tre indizi si è lasciato andare ad un racconto che ha tanto divertito il conduttore e poi anche tutti i presenti in studio e sicuramente i telespettatori a casa. Stiamo parlando del signor Renato, un uomo di 45 anni proveniente dalla provincia di Torino. Non era per niente facile capire la sua identità tanto che i concorrenti in gioco, una ragazza ed il nonno, hanno immediatamente chiesto gli indizi.

Uno degli ignoti racconta un aneddoto molto simpatico e divertente

Il Signor Renato, nel dare il primo indizio ha raccontato un aneddoto piuttosto divertente. “Una volta ero al mare e mentre cercavo di nuotare, una medusa si è infilata nel mio costume… Al di la del dolore che ho provato, cercando di togliere la medusa dal costume, per sbaglio ho tolto tutto”. Il racconto del Signor Renato ha lasciato tutti senza parole ed il primo Amadeus è letteralmente scoppiato a ridere. “Avendo tolto tutto, sono dovuto uscire dall’acqua come mamma mi ha fatto”, ha continuato l’uomo.

Racconto imbarazzante, tutti senza parole a I soliti ignoti

A quel punto, uno dei concorrenti avrebbe chiesto “Non l’hanno arrestata vero?“. Il Signor Renato sorridendo avrebbe detto “No, no per fortuna no! E’ stato un momento davvero imbarazzante”. Insomma un siparietto davvero molto simpatico e divertente quello che si è venuto a creare nello studio de I soliti ignoti, uno dei programmi più seguiti di sempre di Rai 1.