Dritto e rovescio, Paolo Del Debbio una furia: “Come vi permettete?”

Nel corso della nuova puntata di Dritto e rovescio andata in onda ieri, il conduttore è apparso davvero arrabbiato. Se l’è presa con gli autori e poi con una persona di cui non si conosce l’identità.

Nella serata di ieri è andata in onda una nuova puntata di Dritto e rovescio, il programma condotto da Paolo Del Debbio che come sempre è stata un grande successo in termini di ascolti. La puntata, è andata in onda come sempre su Rete 4 e stando a quanto è emerso non è stata proprio semplice per il conduttore. Ma per quale motivo? Cerchiamo di capire che cosa è accaduto.

Dritto e rovescio, problemi per il conduttore durante l’ultima puntata

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, nella giornata di ieri è andata in onda l’ennesima puntata di Dritto e rovescio, il programma che va in onda su Rete 4. Pare che questa puntata non sia stata proprio semplice per il giornalista. Stando a quanto riferito da TvBlog.it, il conduttore sarebbe andato su tutte le furie con i suoi assistenti.

Paolo Del Debbio una furia in puntata, il conduttore si arrabbia con gli autori

Il conduttore si sarebbe adirato nel momento in cui ha iniziato a parlare dell’arresto di Matteo Messina Denaro. Durante un collegamento ecco che il conduttore ha iniziato ad inveire contro tutti gli assistenti. “Ma che dite? Come vi permettete?”. Subito dopo si sarebbe scusato con l’ospite in collegamento, precisando di non avercela con lui. “Mi perdoni, parlavo con i miei”. Ma questo non è stato l’unico momento di forte tensione, visto che ad un certo punto Paolo si sarebbe infuriato con una persona di cui però non si conosce l’identità.

Il giornalista sbotta, ecco le sue parole in puntata

“Mi volete lasciar stare? Mi volete lasciar lavorare? Lasciatemi lavorare in pace, ok?”. Queste le parole di Del Debbio che è apparso davvero molto arrabbiato, ha dichiarato di non voler più ascoltare nessuno. “Levati questa cuffia, non ascolto nessuno. Stasera sono fuori di melone, mamma mia”. Non sappiamo, quindi, per quale motivo il conduttore fosse così tanto arrabbiato, ma si ipotizza che possa essere successo qualcosa prima dell’inizio della puntata.